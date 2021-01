El último 'pelotazo' de Mercadona rico en proteínas que triunfa entre los deportistas

La docena de huevos es un producto que no puede faltar en cualquier lista de la compra. Se trata de un alimento muy versátil —especialmente en la cocina de España—, pero lo más importante es que es muy saludable. Sí, aunque durante años ha habido quienes se han dedicado a esquivarlo por miedo a las enfermedades cardiovasculares, los últimos estudios apuntan a que, en realidad, el huevo aporta beneficios al corazón.

Una de esas investigaciones se realizó en la Universidad de Navarra y se publicó en la revista científica European Journal of Clinical Nutrition. Tal y como recoge este artículo de EL ESPAÑOL, los autores del estudio concluyeron que "el consumo de huevo tiende más bien a ser protector que perjudicial" para las enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, los científicos no encontraron razones para desaconsejar este alimento e, incluso, afirmaron que tomar uno al día no supone problemas para la salud.

A pesar de ser un alimento tradicional, el huevo también puede comprarse en formatos menos convencionales en el supermercado. Uno de ellos es la botella de claras de huevo pasteurizadas que, según los supermercados Mercadona, se han vendido más durante este año. Concretamente, en 2020 esta empresa vendió nada menos que 7,8 millones de unidades de este producto, un 7% más que el año anterior. Al día, Mercadona llega a vender cerca de 25.000 unidades de clara de huevo en todo el país.

Para postres y deportistas

Es posible que a muchas personas se les antoje como un producto extraño. Sin embargo, la clara de huevo es un ingrediente importante en muchas recetas de repostería. El trabajo de separar la yema y la clara puede resultar complicado y, además, en ocasiones puede ser peligroso pues el alimento puede entrar en contacto con contaminantes que estén presentes en la cáscara de este alimento.

De todas formas, Mercadona destaca en su página web que la demanda de este producto no se debe únicamente a las personas que elaboran dulces en casa. Los deportistas son, también, un grupo de la población interesado por este producto. Esto se debe a que la clara de huevo contiene proteínas de buena calidad y supone pocas calorías. Como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, las demandas del cuerpo de proteínas aumentan según la intensidad de ejercicio que realicemos.

Los envases de claras de huevo líquidas pasteurizadas de Mercadona pueden encontrarse en dos formatos principales: uno pequeño, de 300 mililitros —que equivalen a 9 claras—, y uno más grande, de un litro —es decir, 30 claras—. Este producto se elabora en Valencia y, concretamente, en Utiel por el proveedor de Mercadona, Huevos Guillén. Es un producto útil para cocinar tortillas con menos calorías o, como ya se ha mencionado, postres.

El huevo, por partes

El huevo se caracteriza por ser un alimento que ofrece muchos nutrientes, pero supone un nivel bajo de calorías. Según el Instituto de Estudios del Huevo (IEH), dos huevos —lo que equivale a unos 100 gramos— suponen 141 kilocalorías. El 12,7% de este alimento está formado por proteínas, que son de alto valor biológico; el 9,7% son grasas que, según la Fundación Española de Nutrición (FEN), destacan por el protagonismo de los ácidos grasos monoinsaturados, que se consideran cardiosaludables.

El contenido nutricional de los huevos se reparte entre la clara y la yema, pero ambas partes cuentan con valores muy diferentes. La parte más nutritiva y con más calorías es, sin duda, la yema. Tal y como explica el IEH, el 50% de la parte naranja del huevo está formada por agua. En el caso de la clara, este porcentaje es mucho mayor y es que compone hasta el 88% de este apartado. Por esta razón, es un producto con un menor contenido de calorías.

