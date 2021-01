El café americano que triunfa en Mercadona: así es el último 'pelotazo' saludable de Hacendado

Existen pocos placeres comparables con degustar un buen café. Sin embargo, las personas que son adictas a este magnífico brebaje suelen ser fieles a una variedad en concreto. Es decir, aquellos que suelen tomar un capuchino a media mañana suelen querer -única y exclusivamente- un capuchino. Lo mismo ocurre con los que prefieren el espresso intenso, o los que paladean con gusto todos los días un buen caramel macchiato. Las marcas lo saben y han desarrollado todas estas variedades de forma industrial para que lo más complicado que hagamos sea ponerlo en una cafetera.

Precisamente, una de las variedades que más éxito tiene en Mercadona es el café americano. Ya saben, esa variedad creada hace décadas añadiendo agua caliente a un espresso con el objetivo de imitar el sabor del café de filtro. De hecho, los cafés americanos suelen ser más suaves debido a que tienen menos cafeína. La cadena de supermercados dirigida por Juan Roig hace algún tiempo que decidió innovar y se lanzó a la comercialización de esta variedad molida o en grano.

Tal y como cuenta la propia compañía, el café americano que comercializan bajo la marca Hacendado está elaborado por UCC Coffee Spain, "proveedor totaler" que acaba de decidir trasladar la línea de producción del café americano de Japón a Logroño. “El fabricante invierte más de 250.000 euros con este cambio, con el doble objetivo de minimizar el impacto medioambiental y mejorar el servicio a El Jefe (cliente), al ganar en proximidad y cercanía logística", señala Mercadona, que también apunta que este producto representa "una forma sencilla y práctica de tomarse un café de filtro tipo americano sin la necesidad de ninguna cafetera".

Pero, ¿cuántos cafés podemos tomar? ¿El café no era un alimento que perjudicaba nuestra salud cardiovascular y que estaba relacionado con el infarto? Lo cierto es que alrededor de la cafeína se han edificado un buen puñado de mitos que poco o nada tienen que ver con la realidad. Son muchos los estudios que han desmontado esta falsa creencia. Por citar alguno, un trabajo científico publicado en la revista Journal of Hypertension hace algunos años ya descartó que esta bebida se relacionase de forma directa con problemas cardiovasculares. No es ni mucho menos el único.

Además, tal y como ocurre con el té, el consumo de café también se ha relacionado con un aumento de la longevidad. Así lo corroboró un estudio científico realizado en 2018 por investigadores españoles sobre una población de más de 200.000 personas. "Encontramos una asociación lineal inversa entre el consumo total de café y el riesgo de mortalidad por todas las causas", se puede leer en las conclusiones de este trabajo.

Por último, cabe señalar que, pese a lo que piensa el común de los mortales, el café no es una bebida que te quite el sueño automáticamente. De hecho, se calcula que los efectos de la cafeína comienzan a hacer efecto en nuestro cuerpo a los 10 minutos, pero no es hasta que pasan 45 minutos cuando la concentración en sangre alcanza su máximo nivel. Aun así, algunos especialistas como el neurocientífico Matthew Walker recomiendan que el último café del día no lo tomemos demasiado tarde ya que la cafeína tarda en descomponerse entre cinco y siete horas.

