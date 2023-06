Los tres menús sanos y sin calorías de Mercadona que recomienda el entrenador Xavi Sierra para adelgazar

Los milagros no existen y no es conveniente hacer en un mes lo que no hemos hecho en todo el año. Pero, con el verano a la vuelta de la esquina, la idea de la playa puede motivarnos para empezar hábitos saludables que nos ayuden a perder peso y mantenernos. Es mejor no hacer experimentos y centrarnos en las recomendaciones de los expertos. Por ejemplo, con estos tres menús de Mercadona que son ideales si buscamos tomar menos grasas.

Lo principal es crear un déficit calórico siguiendo un patrón dietético adecuado en el que se contemple una densidad nutricional suficiente y sin demonizar ningún nutriente. Atendiendo a estas máximas, desde Realfit ―el programa de asesoramiento fitness de Xavi Sierra― han recomendado tres combinaciones de alimentos que con el objetivo de perder masa grasa y que los hábitos saludables -como el ejercicio, que aumentará la masa muscular- perduren en el tiempo.

"Es muy importante tener en cuenta que para perder grasa se tiene que producir un déficit de calorías, que es cuando se consumen menos calorías de las que se gastan", explican junto a un vídeo en el que muestran los productos que necesitamos para preparar las diferentes recetas saludables. Según apuntan, "ningún alimento por sí solo te va a adelgazar ni te hará perder grasa, como así te digo que ninguno te hará engordar por sí solo".

Estos menús saludables no están pensados para ser una opción principal en nuestra planificación de comidas y cenas, sino que "deben ser un complemento para días sin tiempo, ya que siempre debemos intentar comer materias primas frescas y cocinarlas nosotros mismos", advierten desde Realfit. Presentan a continuación unas fajitas con pollo, tomate y mozzarella; unos noodles de arroz con gambas, calabacín y salsa de soja, y una ensalada con canónigos ya listos para tomar, queso feta y nueces al natural.

Fajitas saludables

El primero de los menús quemagrasas que nos proponen son las fajitas de pollo, queso y tomate, que podríamos tomar tanto en frío como en caliente. La Tiras de pechuga de pollo al horno Hacendado son el principal ingrediente de la receta y están elaboradas a base de carne de pollo asada (99%), sal, dextrosa, fécula de patata, especias y aroma. El paquete de 140 gramos cuesta 2,05 euros y su valor energético por 100 gramos es de 107 calorías, 1,2 gramos de grasas (0,4 gramos de grasas saturadas), 0,6 gramos de hidratos de carbono (0,6 gramos de azúcares), 23,4 gramos de proteína y 1,8 gramos de sal.

Las Tortillas de trigo integrales Hacendado se presentan en un paquete de diez unidades (360 gramos) al precio de 1,75 euros. En su lista de ingredientes encontramos harina integral de trigo (59%), agua, aceite de girasol alto oleico (3%), estabilizante (E422), emulgente (E471), sal, correctores de acidez, dextrosa, conservadores, gasificante, espesante y agente de tratamiento de harina. Su valor nutricional por 100 gramos es de 273 calorías, 6 gramos de grasas (1,5 gramos de grasas saturadas), 41 gramos de hidratos de carbono (1,9 gramos de azúcares), 9,1 gramos de fibra, 9,2 gramos de proteína y 1,3 gramos de sal.

El Tomate triturado Hacendado para freír, en su formato pequeño, se comercializa en un bote de 400 gramos a 0,70 euros. Está elaborado a base de tomate, fructosa, sal, acidulante y ácido cítrico. Su valor nutricional por 100 gramos es de 28 calorías, 0,1 gramo de grasas (0,0 grasas saturadas), 5,5 gramos de hidratos de carbono (4,4 gramos de azúcares), 0,8 gramos de proteínas y 0,5 gramos de sal.

Por último, el Queso rallado mozzarella pizza-Roma Hacendado viene en un paquete de 200 gramos por 1,54 euros y tiene 281 calorías, 21 gramos de grasas (13 gramos saturadas), 1 gramos de carbohidratos (0,8 gramos de azúcares), 22 gramos de proteína y 1 gramo de sal.

Noodles con gambas y calabacín

El segundo de los menús son estos noodles de arroz con gambas, calabacín y salsa de soja, también fáciles de preparar y muy saciante. En primer lugar, los Noodles de Arroz Acecook vienen en un paquete de 200 gramos por 1,50 euros. Según su etiquetado, tienen un 91,4% de arroz, espesante E1404, sal y emulgente a base de lecitina de soja y carboximetilcelulosa. Por 100 gramos de producto aporta 343 calorías, 0,6 gramos de grasas (0,2 gramos saturadas), 77 gramos de hidratos de carbono (3 gramos de los cuales son azúcares), 1,8 gramos de fibra, 6,4 gramos de proteína y 1 gramo de sal.

La Gamba pelada cruda tamaño mediano Hacendado ultracongelada viene en un paquete de 360 gramos que se vende en Mercadona a 5,10 euros. Por 100 gramos de gambas se consumen 72 calorías, 1 gramo de grasas (0,2 gramos de ellas saturadas), menos de 1 gramo de hidratos de carbono, 14,7 gramos de proteínas y 1 gramo de sal. Por su parte, la Salsa de soja sin gluten Hacendado, en una botella de 250 mililitros por 2,50 euros, encontramos por 100 gramos 57 calorías, menos de 0,1 gramo de grasa, 2 gramos de carbohidrato (menos de 0,1 gramos de azúcares), 10 gramos de proteína y 16,4 gramos de sal.

Por último, el Calabacín verde se vende en la cadena de supermercados por 1,69 euros el kilo. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), por cada 100 gramos de este vegetal ingerimos solo 14 calorías y 0,6 gramos de proteína, 0,2 gramos de grasas, 2,2 gramos de hidratos de carbono, 0,5 gramos de fibra y un 96,5% de agua. Asimismo, destacan minerales como el calcio (24 miligramos), el potasio (140 miligramos) y vitaminas como la C (22 miligramos).

Ensalada de canónigos y queso

La tercera receta que nos recomiendan para bajar grasas se elabora con Canónigos base para ensalada que podemos encontrar en Mercadona en un formato de paquete de 125 gramos por 1,14 euros. Su valor energético por 100 gramos es de 15 calorías, 0 gramos de grasas, 0,5 gramos de hidratos de carbono (0 gramos de azúcares), 2,3 gramos de fibra alimentaria, 2 gramos de proteína y 0,01 gramos de sal. Por su parte, el Queso Feta mezcla Hacendado en dados viene en una tarrina de 370 gramos que se vende por 2,35 euros.

Por 100 gramos de queso, nos aporta 277 calorías, 23,2 gramos de grasas (16,4 gramos saturadas), 1 gramo de hidratos de carbono (0 gramos de azúcares), 0 gramos de fibra, 16 gramos de proteína y 2,2 gramos de sal. Finalmente, combinándolo con la Nuez natural Hacendado pelada tendremos nuestra ensalada. Este fruto seco viene en un paquete de 200 gramos a la venta por 2,25 euros. Por 100 gramos, su valor nutricional indica 716 calorías, 69,6 gramos de grasas (6 gramos saturadas, 9,6 gramos monoinsaturadas, 53,7 poliinsaturadas), 2,2 gramos de carbohidrato (1,7 azúcares), 6,2 gramos de fibra, 17 gramos de proteína y 0 gramos de sal.

En todo caso, hay que tener en cuenta unas pautas transversales en todas las dietas que se realizan y que apuntan los médicos. No todas las calorías son iguales, dependiendo de su procedencia. Conviene diferenciar entre la moderación y la restricción, porque caer en esta segunda sería un error y podría derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. A la hora de buscar ejercicios que ayuden a perder peso siempre es más recomendable que sean de fuerza y no de cardio, y es básico ingerir proteína y no prohibírnosla. Además, debemos disfrutar del proceso y ser constantes aunque no lo hagamos perfecto.

