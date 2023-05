Mercadona triunfa con su desayuno más saludable y energético: sin azúcar, con 'grasas buenas' y proteínas

¿A quién no le gusta empezar el día con unos churros o unas tostadas con mantequilla y mermelada acompañando un buen café con leche? Este tipo de desayuno está muy extendido en España, pero a estas alturas ya sabemos que no es recomendable. La primera comida debería aportarnos los nutrientes suficientes, y de forma equilibrada, para sostenernos toda la mañana con energía. Es importante también sentirnos saciados para no picar entre horas, y mantener una rutina sana que se adapte al tiempo que tenemos -normalmente escaso- antes de irnos a trabajar.

El desayuno ideal no existe, porque cada persona tiene unas necesidades diferentes y un ritmo de vida diverso, pero hay una gran variedad de alimentos que podemos incluir si no tenemos prejuicios: fruta, grasas saludables o, como en este caso, una opción que aporta un plus de proteína. Desde Mercadona apuestan por que la primera comida del día sea nutricionalmente variada, dándonos varias opciones desde su página web, que se sostienen fundamentalmente en combinar nutrientes.

Esta primera comida debería tener hidratos de carbono que provengan de una fuente de cereales de grano entero, integrales, huyendo de las harinas refinadas y la bollería. Las grasas de calidad, fundamentales para afrontar las horas de la mañana y que deben aportarnos alimentos como el aceite de oliva virgen extra o u otros ricos en este nutriente, como los aguacates o los frutos secos crudos o tostados. La fibra, a través de la fruta y la verdura, debe estar también presente.

'Chute' de proteínas mañanero

Este desayuno es rico además en vitaminas, minerales y antioxidantes. Las proteínas son otro de sus pilares, atendiendo a las fuentes que nos las proporcionan de alta calidad, como el huevo, los lácteos o las carnes y pescados ―jamón serrano o salmón, por ejemplo―. Pero tampoco nos podemos olvidar de las legumbres que, aunque a priori parezcan complicadas de combinar, se pueden integrar a través de elaboraciones naturales como el hummus. Atendiendo a este nutriente, Mercadona ha presentado su opción de desayuno alto en proteínas.

Desde la cadena valenciana de supermercados explican que se trata de una opción especialmente pensada para aquellas personas que desarrollan una actividad física intensa a lo largo del día y necesitan un alto aporte proteico, como puede ser el caso de aquellas que tengan un empleo más físico o en el que se emplee la fuerza. La propuesta de Mercadona pasa por combinar unos huevos revueltos con salmón al natural, una pequeña ensalada a base de tomates cherry, pepino, semillas de sésamo, orégano y aceite de oliva, y un vasito de yogur natural con nueces y arándanos.

El desayuno proteico que nos proponen desde Mercadona.

Además, nos apuntan otros productos que podemos incluir en nuestros desayunos para que sean todavía más completos, como las tortitas de maíz, que pueden ser una buena opción para sustituir el pan y combinarlas con aguacate con lima, tomates cherry y salmón. También los yogures dan mucho juego en la primera comida del día, pero no está de más recordar que los naturales y los griegos son las opciones más saludables. Cereales integrales, cacao puro al 100% en el caso de que no te guste el café o las infusiones, son otras opciones.

Los panes integrales 100% de Mercadona, como el de avena, son buenos sustitutos de las tostadas de plan blanco que debemos desterrar. Recomiendan también que tengamos en cuenta las posibilidades de la crema de cacahuete, que únicamente contiene este ingrediente, y las bebidas vegetales. Asimismo, añaden la opción de introducir el zumo de naranja recién exprimido que se puede comprar en sus establecimientos, pero cabe recordar que al perder gran parte de la fibra se convierte en una bomba de azúcar que deberíamos evitar a diario.

Otro desayuno ideal

Además del pan blanco y del zumo de naranja, hay otros dos alimentos a evitar en los desayunos, como la bollería que mencionamos con anterioridad, y los batidos de chocolate. La ciencia ha venido advirtiendo de que ajustemos las calorías en esta primera hora del día, manteniendo a raya las harinas refinadas. Desde Harvard suelen hacer recomendaciones en este sentido, y una doctora, Monique Tello, llegó a explicar cómo se preparaba lo que para ella era el desayuno perfecto porque contenía todos los nutrientes, se prepara rápido, es barato y lo podía ir comiendo en el transporte público: un tupper a base de yogur, frutas, cereales integrales y nueces.

