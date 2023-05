El desayuno saludable de Mercadona que triunfa: rico en fibra y vitaminas, energético y no engorda

Sabemos desde hace tiempo que las tostadas a la plancha con mantequilla y mermelada no son el desayuno más recomendable. Lo ideal es contar con alimentos que proporcionen energía para aprovechar la mañana, pero que también logren saciarnos para evitar que tengamos hambre antes de tiempo. Además, es importante que se adapte a nuestras necesidades y a nuestro tiempo: si tenemos poco margen, de nada nos servirá hacer algo muy elaborado.

Así, se podría decir que el desayuno perfecto no existe, ya que no sirve lo mismo para todas las personas. Influyen de las características individuales, el estado de salud, la actividad desarrollada y múltiples variables. Teniendo esto en cuenta, disfrutar de una gran variedad de alimentos nos ayudará a obtener los nutrientes necesarios necesarios. Y para ello, no está de más incluir aquellos que no acostumbramos a tomar como primera comida en España.

Atendiendo a lo anterior, desde Mercadona plantean que un desayuno ideal tiene que tener hidratos de carbono a través de una buena fuente de cereales de grano entero, por ejemplo. Además, proteínas como las que nos puede aportar el huevo, los productos lácteos, carnes, pescados e incluso legumbres que pueden integrarse en forma de hummus en una tostada. En cuanto a las grasas de calidad, recomiendan que procedan del aceite de oliva virgen extra, del aguacate o de los frutos secos, naturales o tostados.

Otro punto fundamental es la fruta, sobre todo de temporada, que a base de vitaminas y minerales nos asegura que comencemos el día con una dosis apropiada de antioxidantes y fibra soluble. Todo ello puedes acompañarlo de infusiones o café, en función de lo que más te guste. Mercadona presenta así una combinación de Desayuno tradicional a base de tostadas de semillas y pipas de calabaza con aguacate, tomate cherry y queso cottage; una brocheta con kiwi, uva y piña, y un café solo, con leche o con bebida vegetal.

😋 ¿Existe el desayuno perfecto? En realidad, no sirve el mismo para todo el mundo, pero si sigues nuestros consejos podrás encontrar el desayuno ideal y los mejores productos para #TuCestaEquilibrada. 🔝 — Mercadona (@Mercadona) January 12, 2023

Lo cierto es que cada país tiene sus desayunos fetiche. No obstante, la ciencia nos ha venido recomendando que huyamos de las bombas calóricas en la primera comida del día y también de las harinas refinadas de bollerías y panes. "Ni el desayuno es la comida más importante del día ni desayunamos correctamente", advertía la dietista-nutricionista Concepción Martínez a EL ESPAÑOL.

Indica la experta que hay cuatro alimentos de los que huir en el desayuno, empezando por el zumo de naranja. La razón es su alto contenido en azúcar por carecer de la fibra que contiene habitualmente la fruta, por lo que es más conveniente tomar la pieza entera, como explica este estudio. En cuanto a las tostadas, ya advertíamos de la necesidad de que estén elaboradas con harina de grano entero porque, de lo contrario, su índice glucémico se dispararía.

La bollería implica incluso un riesgo mayor de padecer depresión, como se ha observado en una investigación realizada por la Universidad de Las Palmas. También nos estaríamos pasando con el azúcar y las grasas saturadas, incluso en dulces artesanales, puesto que es habitual echarles mantequillas y harinas refinadas. Por último, los batidos de chocolate tampoco son lo más recomendable para los desayunos: de nuevo, demasiada cantidad de azúcar.

Si la opción de desayuno de Mercadona no acaba de convencernos y estas últimas recomendaciones se han cargado de un plumazo tus básicos de desayuno, quizás la fórmula de esta doctora de Harvard te ayude. Monique Tello, médica en el Hospital General de Massachusetts, desveló una combinación sencilla, rápida, barata y que reúne todos los nutrientes: un tupper con yogur, frutas, cereales y nueces. Con esto consigue tomar hidratos complejos, proteína y grasas saludables, sin olvidarnos de la fibra, logrando además quedar saciada hasta la hora de comer.

