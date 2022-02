Las nuevas natillas más saludables de Mercadona: ricas en proteínas y bajas en azúcar

La verdad por delante: ¿pueden formar parte las natillas de una dieta saludable? La respuesta es que sí, pero con condiciones importantes. La primera, que se trate de un consumo ocasional y no continuado; la segunda, que sean de elaboración casera, porque incluso las mejores natillas que encontraremos en el supermercado tendrán más aditivos insanos de lo deseable, como revelaba recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar 33 postres envasados de este tipo.

Como en tantos otros productos lácteos de producción industrial, como los yogures, el principal problema de las natillas del 'súper' es el azúcar añadido. Según alertaba la OCU, estos postres "incorporan, de media 20 gramos por envase, lo que equivale a tres sobres de azúcar, y hasta el 85% de la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para un niño de entre 7 y 12 años". Este contenido azucarado empeoraba en las natillas con galleta o chocolate, y se recortaba en aquellas a las que únicamente se le añadía sabor de vainilla.

Además, la proporción de ingredientes 'reales' era decepcionante: el chocolate, en las natillas que lo anunciaban, podía suponer solo un 2,5% del total. Por ello, la OCU solicitaba a las marcas que redujeran "la cantidad de azúcar y aditivos" añadidos a su producto, e instaba al Gobierno a impulse el etiquetado Nutriscore en los envases de natillas, ya que "permite comparar entre productos de un mismo grupo y priorizar así los más saludables", tal y cómo explicaba Consumidor Global.

La necesidad de mejorar el perfil nutricional de un postre muy querido por muchos en España ha llevado a Mercadona a incorporar las 'Natillas creme sabor vainilla' en su gama '+Proteínas' de Hacendado. Estos productos se elaboran en Francia con el objetivo de mejorar el aporte proteico tratando al mismo tiempo de reducir el azúcar añadido y las grasas menos sanas que tendrían los lácteos tradicionales. Uno de sus productos, el cacahuete en polvo, es un 'must' de las recomendaciones tradicionales.

Siendo puristas, unas natillas no deberían llevar mucho más que leche, huevos, algo de edulcorante y algo de espesante como la harina de maíz. Este producto es otra variedad, una 'crema de natillas' para satisfacer el antojo como alternativa a las recetas más tradicionales pero con exceso de azúcar. Igualmente, se trata de un producto procesado, que recibe sin embargo la máxima puntuación, un 'A' en verde, del semáforo nutricional Nutriscore.

En este caso, las proteínas provienen únicamente de la leche desnatada, el ingrediente principal de la crema. Y al no contener azúcares añadidos, solo aporta los propios de la leche. El balance es positivo: cada una de las raciones de 125 gramos aportará 12 g de proteína -recordemos que la recomendación de consumo es de unos 50 gramos diarios de este nutriente para un adulto- por solo 4,3 gramos de azúcares, casi cinco veces menos que una natilla convencional.

La proporción de grasas y sal en la crema de natillas es muy escasa, lo que eleva su perfil nutricional de cara a completar las necesidades proteicas del día a día. Sin embargo, no deja de ser un alimento procesado, aunque sea saludable. La OCU destaca tres aditivos que considera 'no recomendados': "el fosfato de sodio (E-339), los difosfatos (E-450) y los almidones modificados". Los dos primeros no, pero esto últimos sí están presentes en la crema de natillas, por lo que su consumo debe realizarse sin excesos.

