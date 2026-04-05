Cambia el 'cinturón verde' del planeta: la vegetación se desplaza de forma inesperada y redibuja el mapa de la vida

Cambia el 'cinturón verde' del planeta: la vegetación se desplaza y altera los ciclos de la biosfera

Las claves nuevo Generado con IA El centro de masa de la vegetación terrestre se está desplazando hacia el noreste global debido al cambio climático. Zonas antes frías como Siberia y el norte de Canadá están experimentando un crecimiento vegetal inédito, alterando el equilibrio ecológico. El nuevo método desarrollado por científicos permite monitorizar con precisión el movimiento del 'cinturón verde' mediante datos satelitales y algoritmos. Estos cambios afectan tanto a los hábitats de la fauna como a la capacidad de los ecosistemas para absorber CO2 y regular los ciclos del carbono y el agua.

El cambio climático no para de generar alteraciones en la naturaleza del planeta, y son cada vez mayores. Un grupo de investigadores ha descubierto que el centro de masa de la vegetación terrestre se está desplazando de manera constante hacia el noreste global, provocando importantes cambios en varios países y territorios.

El equipo, compuesto por científicos de la Universidad de Leipzig y el Centro Alemán para la Investigación Integrativa de la Biodiversidad (iDiv), con la colaboración clave de la Universitat de València, ha desarrollado un método pionero para localizar el conocido como "cinturón verde" terrestre y así tener un mayor control sobre el movimiento de la vegetación.

Esta investigación utiliza décadas de datos satelitales y algoritmos avanzados para calcular el centro de gravedad de la vegetación mundial, analizando la distribución global de la biomasa y la actividad fotosintética en toda la superficie del planeta. Todo para, así, poder estudiar de cerca cómo se está desplazando ese núcleo verde hacia diferentes áreas.

Grosso modo, se ha documentado que esa marea natural, que viene a ser el ciclo anual de crecimiento de las plantas a nivel global, está cambiando su ritmo y alcance con una vegetación más exuberante en zonas que antes eran áridas o frías. Y la culpa, como era de esperar, es el cambio de temperaturas.

La vegetación se está desplazando.

El "cinturón verde" del planeta cambia

El constante e inesperado movimiento del centro de vegetación del planeta es una respuesta directa, como decíamos al cambio climático, que está provocando inviernos más cortos y veranos más cálidos en latitudes altas -además de una infinidad de repercusiones que también afectan a la fauna terrestre y marina-.

Como consecuencia de este cambio en ese cinturón, las regiones que antes eran demasiado frías para poder desarrollar una vegetación sólida y densa, como zonas de Siberia y el norte de Canadá, ahora están experimentando un crecimiento vegetal sin precedentes, alterando el equilibrio ecológico histórico.

Dicho de otro modo: hay cosas que no deberían estar donde están ahora. Los investigadores subrayan que este desplazamiento no solo es un indicador visual del calentamiento global, sino que tiene implicaciones profundas para los ciclos del carbono y el agua del planeta.

Al cambiar la ubicación y el ritmo de crecimiento de las plantas, se transforman también los hábitats de la fauna y la eficiencia de los ecosistemas para absorber CO2. Esto permitirá a la comunidad científica monitorizar con una precisión inédita cómo responde la biosfera a las presiones ambientales en las próximas décadas.

Si bien es cierto que se habla constantemente de cómo el cambio climático está alterando el mapa de la vida en la Tierra, esta investigación es más clave de lo que parece porque muestra cómo el centro de gravedad de la vegetación se está moviendo de manera significativa, alterando los ecosistemas que conocíamos para siempre.