China rompe las reglas: hallan 1.100 toneladas de oro bajo tierra valoradas en más de 70.000 millones de euros

Imagen de archivo de un minero chino caminando por la mina estatal de carbón en Pan (China). EFE/STR

Las claves nuevo Generado con IA Geólogos han descubierto en Hunan, China, un yacimiento de oro con un potencial de hasta 1.100 toneladas, valorado en más de 70.000 millones de euros. Las muestras extraídas presentan concentraciones de hasta 138 gramos de oro por tonelada de roca, muy superiores a la media del sector. El yacimiento se encuentra a casi dos kilómetros de profundidad y contiene al menos 40 vetas auríferas, con posibilidad de extenderse hasta los tres kilómetros. La explotación plantea retos técnicos y medioambientales, pero el hallazgo refuerza la posición de China como líder mundial en producción de oro.

El mercado de las materias primas podría redefinirse tras el hallazgo protagonizado por China. En la provincia de Hunan, un equipo de geólogos ha confirmado el descubrimiento de un yacimiento de oro de dimensiones colosales.

El yacimiento, calificado por los expertos como "supergigante", contendría más de 1.000 toneladas de oro, con estimaciones que en algunos estudios se elevan incluso por encima de esa cifra inicial, acercándose a un volumen potencial de 1.100 toneladas en profundidad.

Este descubrimiento no solo destaca por su magnitud, sino también por su calidad. Las muestras extraídas durante las perforaciones han revelado concentraciones de hasta 138 gramos de oro por tonelada de roca, muy por encima de los estándares habituales de la industria minera.

El yacimiento se halla a profundidades cercanas a los dos kilómetros, donde se han identificado al menos 40 vetas auríferas. Los modelos geológicos tridimensionales apuntan a que estas estructuras podrían extenderse aún más, alcanzando los tres kilómetros bajo la superficie terrestre.

Demanda creciente de oro

El hallazgo ha sido posible gracias a nuevas tecnologías de prospección y modelización, que permiten analizar el subsuelo con una precisión inédita, lo que abre la puerta a poder identificar reservas antes invisibles para la minería convencional.

Desde el punto de vista económico, el impacto potencial es enorme. El valor estimado del yacimiento supera los 70.000 millones de euros, aunque algunas proyecciones recientes elevan esta cifra hasta casi los 140.000 millones, en función de la extensión real del depósito.

China, que ya lidera la producción mundial de oro con cerca del 10% del total global, refuerza así su posición estratégica en un mercado clave para las reservas monetarias y la estabilidad financiera internacional.

El hallazgo llega en un contexto de creciente demanda de oro, impulsada por la incertidumbre económica global y las tensiones geopolíticas. Este metal precioso sigue siendo considerado un activo refugio, lo que incrementa su relevancia en los equilibrios financieros internacionales.

Sin embargo, la explotación del yacimiento plantea importantes desafíos técnicos y medioambientales. La extracción a grandes profundidades requiere inversiones elevadas y tecnologías complejas, además de medidas estrictas para minimizar su impacto ecológico.

El descubrimiento también reabre debates científicos sobre la formación del oro en la corteza terrestre. Algunas teorías recientes apuntan a la actividad sísmica como un factor clave en la concentración de este metal en vetas de alta densidad.

Este hallazgo podría alterar, a medio y largo plazo, las dinámicas del mercado global del oro, influyendo tanto en los precios como en la distribución del poder económico entre países productores. La magnitud del descubrimiento sugiere un cambio de ciclo en la minería mundial.