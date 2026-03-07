Ni Asturias ni León: los lobos ibéricos tienen un nuevo feudo en España con un total de 23 manadas, el doble en 10 años

Las claves nuevo Generado con IA Cantabria ha duplicado el número de manadas de lobos ibéricos en diez años, pasando de 12 a 23, convirtiéndose en un nuevo feudo para la especie en España. En total, España cuenta con 333 manadas de lobos ibéricos, aunque Castilla y León sigue liderando con 193, seguida de Galicia (93) y Asturias (45). El lobo ibérico es una especie protegida desde 2021, aunque las comunidades con más lobos pueden autorizar su caza de forma moderada. La presencia creciente de lobos ha generado conflicto entre la protección ambiental y los intereses de los ganaderos, que denuncian más ataques a su ganado.

La figura del lobo genera un amplio debate en España. Al ser una especie protegida, hay límites marcados incluso desde las instituciones europeas para prohibir o reducir lo máximo posible la caza de este animal.

En consecuencia, muchos ganaderos han protestado en los últimos años porque han aumentado los ataques de manadas de lobos a sus vacas u ovejas; en Castilla y León de hecho se incrementaron un 47% en 2024 con respecto a 2021. Así, una vez más, confrontan los intereses del sector primario con la sostenibilidad y la protección del entorno.

Este mamífero se ubica históricamente en el noroeste del país, en concreto en Galicia, Asturias y Castilla y León. No obstante, en la última actualización del censo realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se ha visto un cambio muy relevante en Cantabria.

333 manadas de lobos en España

Se ha convertido en la comunidad donde más han crecido en comparación con el censo de 2012-2014, pasando de 12 a 23 manadas, casi el doble en una década, por lo que se ha erigido como uno de los principales feudos del felino.

Eso sí, Castilla y León -una región con una superficie mucho más extensa- sigue siendo la autonomía con mayor número de lobos ibéricos con un total de 193 manadas. Le siguen Galicia con 93 y Asturias con 45. La presencia de estos depredadores aquí se explica porque en el norte hay mayor densidad de zonas forestales y concentración de presas silvestres, lo que les permite una mejor adaptación.

En cuanto al número total de especies, aunque siguen estando en peligro de extinción, el Ministerio apuntó el año pasado que ha habido un crecimiento moderado de las manadas en España hasta las 333.

No obstante, aún no se alcanzan las 500 que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo en las fronteras españolas.

Debido a las advertencias científicas, el Gobierno ha apostado por censurar en los últimos años la caza de estos animales, pero las reclamaciones de los ganaderos y pastores de que estos depredadores están matando a su ganado han provocado la reacción del Ejecutivo.

Desde 2021 han gozado de protección especial en todo el territorio español ya que están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial desde 2021. Eso sí, en la actualidad, las comunidades autónomas con más poblaciones de lobos están autorizadas a su caza con moderación tras la modificación del estatus de la especie en el Convenio sobre la Vida Silvestre.

Por otra parte, la ONG WWF acusó al Gobierno cántabro de matar a 21 lobos ibéricos entre los meses de abril y agosto de 2025, más de la mitad del cupo anual que se marcó la propia administración cántabra en 2025 (41). Cifra que genera controversia ya que las asociaciones animalistas rechazan de pleno sacrificarlos.