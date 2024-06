Mañueco lanza el último cartucho antes de votar: “Sánchez, tu tiempo se ha agotado, todo a tu alrededor huele mal”

Un último acto para dar las gracias y lanzar toda su artillería contra Pedro Sánchez y el socialismo. Así lo ha tomado el Partido Popular de Castilla y León, con su presidente Alfonso Fernández Mañueco, su último día de campaña primero en Valladolid y luego en Salamanca. En el hotel vallisoletano Olid Melia y en la Plaza de los Bandos salmantina, en dos actos abiertos, donde el PP ha hecho un último esfuerzo en busca de votos para “no lamentarnos el 9 de junio”. Ha sido un mitin como el resto de los que se han celebrado en estos 15 días, sin apenas propuestas, pero cargando contra el Gobierno. Está claro que estas elecciones europeas se han tomado como un plebiscito contra Pedro Sánchez.

Mañueco se ha mostrado en este esprint final más contundente que nunca contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Tu tiempo se ha agotado, basta ya de ataques a Castilla y León”, ha comenzado diciendo. Además, ha hecho alusión a la última imputación del hermano de Pedro Sánchez por malversación, algo que se suma a la de su mujer Begoña Gómez. “Sigue sin dar explicaciones ni por esto ni por lo de su mujer. Todo alrededor de Sánchez huele mal. Está podrido de corrupción. Es hora de pararle los pies con una victoria contundente”.

Así, ha vuelto a pedir que no se divida el voto en la derecha “No valen los lamentos del día después, el 9 de junio empieza el cambio en España Si dividimos nuestro voto Sánchez se queda”, ha afirmado mientras Manolo, un conocido afiliado, meneaba la bandera del PP y de España con ganas.

“Todos hemos dado el callo en esta campaña”, ha afirmado Mañueco arrancando los aplausos de todos los presentes. “Hemos hecho un campañón”, ha insistido. Pero ha reconocido que falta “el último esfuerzo” metió el gol en el minuto 95, pero quedan cosas por hacer. “Queremos la victoria contundente y vamos a ganar con claridad. Merece la pena votar al PP porque eso garantiza futuro, inversiones, protección de los mayores, para garantizar el mantenimiento del campo, y porque es sinónimo de defender la Constitución.

Mañueco ha recordado que el candidato De la Hoz se ha recorrido todos los territorios de la Comunidad, “y ahora tendrá abierta la puerta de su despacho en Bruselas para todos nosotros”.

El candidato a las europeas Raúl de la Hoz ha calificado la campaña de “apasionante” y ha aprovechado el último mitin para dar las gracias a todo el partido “por el esfuerzo” realizado durante estos días. “Lo que he visto en el PP es una gente magnífica que ha tomado esta campaña como propia y he comprobado la cercanía a nuestro proyecto”. De la Hoz ha apostado por un “magnífico y extraordinario resultado” este domingo en las urnas. “El domingo veremos el fruto del trabajo”, ha adelantado.

“He recibido un cariño impresionante”, ha afirmado el vallisoletano antes de despedirse como portavoz de las Cortes, ya que al ir como número 12 de las listas europeas obtendrá plaza segura en los comicios. Por último, ha afirmado que “el ruido y los bulos” que se están escuchando en cuanto a posibles resultados se resume en una pregunta. “¿Vamos a dejar que las elecciones las gane la corrupción? ¿Vamos a dejar que las elecciones las gane el amigo de Puigdemont?. ¿Vamos a dejar que ganen los que quieren acabar con la división de poderes?” Para concluir que para ello, “tenemos el voto para un futuro sin fango, donde se respeten los valores de la Constitución y donde los políticos puedan mirar a los ojos a los ciudadanos”.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha pedido que todos los que fueron a votar en mayo (Municipales) y en julio (Generales) lo vuelvan a hacer. El primer edil ha afirmado que “esto no puede seguir así” poniendo de ejemplo el pacto entre socialistas y Bildu. “Por este motivo necesitamos a Europa, para que ayude a España en un momento en el que las instituciones españolas no pueden defenderse” y ha afirmado que hay que buscar “que no haya amnistía” y que siga existiendo el “Estado de Derecho”.

Además, la secretaria de organización del PP en Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, ha calificado la campaña de “gratificante” al ver a la gente que pedía “cambio”. “Todos hemos sido bien recibidos en la calle, hay otros que no pueden salir a la calle”. Y ha puesto en valor que el PP cierre campaña en un acto abierto mientras que el PSOE “se ha encerrado con los tres innombrables”, en alusión a los ministros Óscar Puente, Ana Redondo e Iratxe García.

Por último, el presidente del PP Valladolid, Conrado Íscar, ha insistido en que “esto no se ha acabado” ya que hay que hacer “el último esfuerzo y rematar la faena” el domingo en las urnas. “Estas elecciones son muy importantes y nos jugamos mucho”, ha zanjado.