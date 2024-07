‘Socialité’ aplaude el discurso de Escassi en ‘¡De Viernes!’: “Hay hombres que intentan ocultarnos a las mujeres trans”

Álvaro Escassi se sentaba anoche en el plató de ¡De Viernes! para hablar de los últimos movimientos de su vida sentimental. Ha roto su relación con María José Suárez, con la que afirmó tener una relación abierta (algo que ella no consideraba según ha publicado en Instagram) y ha sufrido lo que él considera extorsión por parte de otra mujer con la que mantuvo relaciones sexuales. Una chica que sería transexual, algo que, para él, no tiene mayor importancia. De hecho, contó con mucha firmeza que ya había estado con chicas trans en otras ocasiones.

“Cuando yo veo a una mujer yo no la llamo trans. Para mí es una mujer. Si le pones una coletilla de trans…”, explicaba. “Son preciosas, maravillosas e impresionantes. Son mujeres. Es superchocante que haya personas como tú que todavía nos planteemos esas preguntas. Son mujeres. Yo no las diferencio”, le diría a uno de los colaboradores en un momento dado.

Además, el jinete habló de la libertad en la que ha educado a sus hijos, pues uno de ellos le mandó un mensaje en la que le felicitaba por la tranquilidad con la que estaba hablando y le recordó cuánto le quiere. “A mi hijo le he educado para que sea quien quiera ser, siempre que trate a las personas con cariño y con educación y eso es lo que yo he hecho. Yo nunca he hecho nada en contra de nadie. He cometido errores, me he equivocado…”, diría también.

El programa Socialité ha recogido parte de esa entrevista. “Aunque Escassi haya utilizado este discurso para quedar bien ante el público, lo cierto es que esta es una reivindicación por la libertad sexual. Que no debería hacer falta, pero que sigue siendo muy importante, y más de alguien a priori, tal clásico como Álvaro Muñoz Escassi”, exponía María Verdoy.

A continuación, el programa ofreció un análisis de Daniela Requena, la comunicadora y activista trans que participó en Pesadilla en El Paraíso. “Debo agradecer públicamente que Álvaro Muñoz Escassi haya reconocido en un plato de televisión que efectivamente le gustan las mujeres trans, o que ha tenido, o que mantiene, relaciones íntimas”, comenzaba a decir Daniela.

Para ella es importante que los hombres como Álvaro “no se avergüencen, y nos tilde de mujeres, que es lo que somos”. “Desafortunadamente en esta sociedad todavía hay hombres que intentan ocultarnos a las mujeres trans, y que incluso se nos ve como una especie de fantasía sexual, de morbo o de fetiche”, añadía.

Ejemplo para otros hombres

Para Daniela, que Álvaro Escassi hablase alto y claro sobre sus relaciones con esta mujer “puede remar a nuestro favor, y puede servir de ejemplo para otros hombres. Que no se avergüencen de nosotras”.

También lamentó que muchos medios de comunicación, incluido el propio ¡De Viernes!,pongan el foco en la condición de transexual de la mujer que ha provocado la separación del jinete, “como si fuera relevante. Qué si está con una mujer trans ¿es menos hombre, es menos masculino, es menos heterosexual? Pues no señores y señoras”.

“Porque las mujeres trans somos mujeres, al margen de los genitales que tengamos. Basta ya de crear o de querer hacer creer que el hecho de estar con una mujer trans les hace menos hombres a los hombres”, finalizaba.