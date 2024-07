Adiós a Killer Queen: la reina de ‘Drag Race España’ anuncia su retirada y pone fecha para colgar la peluca

Muchos artistas, después de pasar por un programa de televisión, deciden retirarse del mundo del espectáculo, por razones de todo tipo. Pasa en Operación Triunfo, y pasa también en Drag Race España, el talent show de atresplayer que tiene pendiente de estrenar su cuarta temporada.

Este sábado a primera hora, Killer Queen, concursante de la primera temporada de Drag Race España, ha anunciado que va a dejar el show business de forma indefinida. “Tras mucha meditación, creo que hay que acabar con las etapas que han dado mucho, pero que si se estiran no tienen sentido. Por eso, este diciembre, que hago 10 años en drag, será el momento de colgar la peluca”, tuiteaba.

La que fuese finalista de su temporada junto a Sagittaria detalla que “han sido 10 años de cumplir sueños, uno tras otro, más de los que un día podía pensar”. También valora el cariño que ha recibido de su público, y aclara que “el drag me ha hecho ser mas feliz de lo que un día se me ocurrió”.

“Podría daros las gracias uno por uno porque si he sido algo ha sido gracias a vosotres. He cambiado como persona, y creo que, sin duda, a mejor. Siento si esto defrauda a alguien, pero de corazón os digo que alargarlo era solo dejar de disfrutar. Y la vida está para disfrutarla”, finalizaba.

Como bien apunta en su hilo de X, Killer lleva diez años en el mundo del drag, desde que comenzó a interpretar el personaje de Killer Queen en el musical We Will Rock You. Tras ser conocida en la escena madrileña primero, y en la nacional después, Drag Race España supuso una catapulta para la artista.

No mucho después del final del concurso llegó a actuar incluso en Estados Unidos, junto a otras estrellas de la franquicia Drag Race como la ganadora de la primera edición Bebe Zahara Benet y la concursante de la 12 temporada Brita Filter, de Nueva York. También llegó a aparecer en programas de televisión como Maestros de la costura, en RTVE, o Sí lo digo, comentando con The Macarena la segunda temporada del talent show.

Médico de día, drag de noche

Al personaje de Killer Queen le da vida Iván Solar, quien, como ya explicó durante Drag Race España, es médico de Urgencias, y en sus ratos libres se dedicaba al drag. Como médico ha llegado a hablar en programas como La Roca, donde relató que para él su prioridad es ayudar a las personas enfermas que lo necesitan, por encima del mundo del espectáculo.