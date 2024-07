La pifia de Beatriz Pérez-Aranda al hablar de los Sanfermines en Canal 24 horas: “El chuminazo”

Los Sanfermines han arrancado, como cada año, este 6 de julio. Pamplona celebra sus fiestas mayores, en la que se llevan a cabo los conocidos encierros que cautivaron a Ernest Hemingway, y a las doce de la mañana se llevó a cabo el chupinazo que marca el inicio de la celebración, que tiñe la capital navarra de blanco y rojo.

Los elegidos para dar el chupinazo en cuestión fueron tres representantes del grupo danza Daguna, que ante la Plaza Consistorial, donde no cabía un alma, dijeron eso de “Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín!, ¡Gora San Fermín!”.

Un año más, RTVE ha hecho un gran despliegue para cubrir el evento, con una programación especial que arrancó a las 11:00 de la mañana, y que extendió hasta las 12:30. Una cobertura que dejó anécdotas por el camino, como la de una mujer que perdió su zapato e hizo un particular llamamiento para quien lo encuentre.

Más allá de La 1, en el Canal 24 horas, la periodista Beatriz Pérez-Aranda anunciaba poco antes de las once y media que los Sanfermines estaban a punto de arrancar, e invitaba a los espectadores a verlo todo a través de la televisión pública. Entonces sufrió una pequeña pifia, que le llevó a decir que se iba a llevar a cabo el “chuminazo”, aunque rápidamente corrigió y dijo “chupinazo”.

Beatriz lleva muchísimos años vinculada al Canal 24 horas, y en varias ocasiones vídeos suyos se han hecho virales. Por ejemplo, en 2021, un viernes, y creyendo que ya no grababan las cámaras, festejó tan dichoso momento lanzando besos al aire y despidiéndose del resto del equipo con llamativos gestos.

Falta muy poquito para ese CHUMINAZO



La reina del 24h lo ha vuelto a hacer 😂 pic.twitter.com/3inElGqAqi — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) July 6, 2024

“Como un pepino”

También se fue muy popular un vídeo en el que pronunciaba, en directo, que el piloto de Fórmula 1 Kubika iba “como un pepino”, dado su buen desempeño en la competición. Tiempo después, ella contó cómo surgió ese momento.

“Estaba con mis compañeros, había una carrera de Fórmula 1 y Kubica había tenido un accidente en el que había dejado destrozado el coche. Mis compañeros, por el pinganillo, oigo que dicen: “ah, es que iba como un pepino”. Y yo dije qué curioso, nunca había escuchado esa expresión”, explicó. Y entonces le retaron a decir tal expresión.

“Me dijeron: “¿A que no lo dices?”. Y yo: “¡A que sí que lo digo!”. Entonces vuelve a mí el realizador y me toca decir lo del pepino, pero no me acordaba de la palabra. Así que dije bueno, pues la clasificación ha terminado, no sé quién ha tenido un accidente, pero no le ha pasado nada, etc. Y al fin digo: “por cierto, Kubica iba como un pepino”. Si lo volvéis a ver, se escucha por mi micrófono la carcajada de todos mis compañeros de realización que están detrás”, afirmó en el Focus Group de Gen Playz XL.