'Love is in the air': ¿A qué hora se emite hoy en Telecinco? ¿Cuántos capítulos emiten?

'Love is in the air': ¿A que hora se emite hoy en Telecinco? ¿Cuántos capítulos emiten?

Con tanto cambio de horario y estrategia, las fans de Love is in the air ya no saben en qué días y a qué horas pueden ver la comedia romántica turca en abierto en Telecinco. De hecho, ahora con la llegada de Supervivientes a la parrilla de la cadena, había dudas sobre qué pasaría con la ficción.

Pues bien, Telecinco volverá a repetir esta noche el esquema que ya tenía cuando emitía La Isla de las Tentaciones, que sirvió de telonero de Love is in the air con el especial Hay más imágenes para ti. Es decir, Tierra de Nadie se emitirá de 22 a 23 horas en Telecinco, para pasar después a Cuatro.

Mientras, en Telecinco se dará paso a Love is in the air, que le tocará enfrentarse a esta gala de Supervivientes presentada por Carlos Sobera, al estreno de la novena edición MasterChef y a la esperada segunda parte del capítulo 65 de Mujer, donde se producirá un trágico acontecimiento.

De esta manera, la cadena de Mediaset España podrá seguir reduciendo la emisión de Love is in the air y salvar el problema de que se están acercando a la emisión original en Turquía, que este sábado 17 llegará al final de su primera temporada con el episodio 39.

Como ya hemos publicado, FOX Turquía ha renovado la serie por una segunda temporada de 13 capítulos, que comenzarán a emitirse el próximo junio y se alargarán hasta el próximo septiembre, cuando la serie se despedirá para siempre.

Sin embargo, el problema ahora está en que Kerem Bürsin sólo tiene firmado contrato con la productora de Sen Cal Kapimi hasta finales de mayo y este verano tenía proyectado rodar una nueva ficción para Netflix.

Por todo ello, algunos medios turcos se han aventurado a decir que la serie podría continuar sin Bürsin. Sin embargo, teniendo en cuenta las palabras de su productora hace unas semanas, que decía que la serie tendrá un final justo, no parece que esto vaya a suceder así.

Qué pasa en los nuevos capítulos

En el episodio 74, titulado Semiha y Balca, nuevas aliadas, La repentina llegada de la abuela de Eda a su vida hace que la arquitecta se venga abajo. Semiha ha regresado a Estambul dispuesta a poner fin a la relación de Serkan con su nieta.

Ya en el episodio 75, que lleva por nombre Reproches del pasado, aunque Semiha sólo tiene pensado estar un par de semanas, durante ese tiempo se plantea qué hacer con su paquete accionarial, una situación que acrecienta su conflicto con Eda. La guerra entre abuela y nieta no ha hecho más que empezar.

Por último, en el episodio 76 titulado ¿Feliz año nuevo?, se aproxima el fin de año y lo que promete ser una noche maravillosa, podría convertirse en todo lo contrario. Una boda sorpresa y una detención marcarán el inicio del año nuevo.

