Mazón descarta el "conflicto" con la Universidad de Alicante por Medicina: "Queremos ofrecer nuevas oportunidades"

"No hay ningún conflicto con la Universidad de Alicante, salvo que la Universidad de Alicante lo quiere ver así". Así de contundente se pronuncia el presidente de la Generalitat sobre el inicio de curso con Medicina y la situación judicial de este grado. Carlos Mazón reitera que "queremos ofrecer nuevas oportunidades" y la voluntad de un campus provincial para esta y la Universidad Miguel Hernández.

El arranque del curso escolar ha dado pie al jefe del Consell a abordar el tema este lunes en Sant Vicent del Raspeig. Ahí ha reiterado que "los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana, ante las alegaciones que había que hacer, han revisado el expediente y han detectado un buen número de irregularidades en el expediente que concedió Medicina a la Universidad", en alusión a la autorización del Consell de Ximo Puig.

Las dos universidades públicas y la propia Generalitat están esperando la resolución judicial prevista para septiembre que determinará si puede seguir el grado, que este año empieza su segundo curso en la UA, o no. Mientras eso llega, "la voluntad política del Consell de la Generalitat sea que la Universidad de Alicante siga impartiendo medicina y que lo pueda hacer, independientemente de lo que diga la resolución judicial".

Con ese mensaje, Mazón insiste en que "la Universidad y los alumnos de la Universidad de Alicante estarán cubiertos por el Consell, habrá seguridad jurídica en todo caso". En este encuentro con los medios, el presidente recalca que los inscritos en el grado "tendrían la seguridad garantizada tanto en el proceso transitorio como en el avance".

Y ahí ha aprovechado para lanzar un mensaje: "Nunca he entendido por qué algunos creen que no van a estar tranquilos", en referencia a los alumnos y otros afectados. "A lo mejor es porque quieren que parezca que les queremos dar inseguridad. El conflicto es lo que desean algunos nostálgicos de los 90, ante los que creo que no tengo demasiado que decir: lamentar esa postura", ha añadido.

El presidente del Consell ha vuelto a valorar su propuesta de un campus conjunto para ambas universidades. Una solución a la que se llegaría en caso de que los juzgados rechazaran cómo se ha realizado la implantación en la UA. Llegado ese caso, "si la resolución judicial determina que se concedió mal ese decreto, que se hizo mal, que se hizo precipitadamente, que se hizo incumpliendo alguna parte del proceso, nosotros volveríamos a ponerlo en marcha para hacerlo de verdad bien".

La propuesta del Consell

Mazón destaca que ese campus provincial significa "tener más oportunidades, tener más hospitales, tener más opciones de prácticas, tener más opciones de aprendizaje en un campus provincial, que creo que serían muchas y mejores oportunidades para los estudiantes de medicina". "Un proyecto que no solamente mantiene la titulación en Alicante, sino que puede ayudar a que tenga muchas más posibilidades en un sumatorio provincial", subraya.

Eso le ha servido también para enumerar las diferentes entidades que apoyan esta propuesta: "Agradezco a la Universidad Miguel Hernández, a los sindicatos médicos, a las entidades empresariales, a un sinfín de entidades de la sociedad civil, incluso al propio Colegio de Médicos, que esté a favor de que aumentemos las posibilidades formativas de los estudiantes con un campus conjunto".

En esa línea, el presidente ha revelado que "hemos tenido reuniones con la rectora para ofrecerle sentarnos a hablar y la rectora nos ha trasladado que hasta que no haya fallo no quiere sentarse a hablar. Esa es una decisión de ella que nosotros respetamos, así que esperaremos pacientemente a que la rectora quiera sentarse con nosotros para hablar".