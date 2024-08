La defectuosa tramitación de Ximo Puig para dar Medicina a la UA obliga a Mazón a ser neutral para no prevaricar

El gobierno Botánico de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) autorizó en agosto de 2022 la implantación de enseñanzas universitarias oficiales de Medicina a la Universidad de Alicante (UA) sin dos de los informes preceptivos y determinantes para ello. Así lo expone un informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana que obliga al Consell de Carlos Mazón (PP) a allanarse y retirarse del recurso presentado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) contra esta autorización "defectuosa". De lo contrario, el gobierno autonómico estaría prevaricando.

Según este informe de la Abogacía de la Generalitat, la "disponibilidad de centros e instituciones sanitarias para la formación práctica de los alumnos" por parte de la UA no está convenientemente acreditada porque fue elaborada por un órgano no competente de la Conselleria de Sanidad. Además, en su mayoría se trataba de centros sanitarios privados o concertados y no públicos, que son los que le corresponderían a una titulación de una universidad pública.

Concretamente, la Abogacía señala que la UA "obtuvo su autorización sin reunir un requisito fundamental para la impartición de la docencia en materia de medicina, como es el disponer de los medios adecuados para llevar a cabo las prácticas en medicina. Considerando la especial configuración de estos estudios, sin la disposición de estos medios, no se puede impartir la enseñanza de rango superior que constituye el estudio de medicina".

Además, no se aportó la memoria económica que tendría que justificar los posibles incrementos presupuestarios para la impartición de la disciplina académica en la UA.

La UA, tan solo "declaró que la implantación de este grado suponía un incremento de la subvención corriente correspondiente a la universidad". Por eso, si existiese un supuesto incremento "la autorización estaría fundamentada en una manifestación errónea, y el expediente se habría autorizado sin el preceptivo informe de la Conselleria competente en materia de Hacienda".

Vistos todos estos argumentos, si el Consell no se retira del recurso de la UMH ante al TSJCV, estaría prevaricando ya que mantendría una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

El plan intermedio

Desde el primer momento, la Generalitat ha tratado de negociar entre ambas partes, de manera infructuosa, para que se alcanzase un acuerdo extrajudicial que acabara con un problema histórico que afecta a las universidades alicantinas. El posicionamiento opuesto a la decisión de Ximo Puig, que pidió a la Abogacía de la Generalitat que se presentara contra la demanda de la UMH y de la que se ha salido el gobierno de Mazón.

Así, los planes del Consell pasan por acordar con ambas universidades la creación de un campus interuniversitario de la Salud que beneficiaría a toda la provincia de Alicante, potenciando no sólo Medicina sino otras titulaciones como Enfermería y permitiendo la implantación de otras nuevas como Odontología.

Según la Generalitat, ·esta solución acabaría, de una vez por todas, con esta indeseada rivalidad entre las dos universidades alicantinas y, al tiempo, permitiría que la provincia de Alicante se convirtiera en un importante clúster sanitario referente tanto a nivel nacional como internacional".

Entre tanto, y hasta que el TSJCV no dicte sentencia, el gobierno autonómico ha apostado por la neutralidad y la cautela a la hora de tomar cualquier decisión, y que sean los tribunales los que decidan sobre el asunto.