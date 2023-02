Horóscopo de hoy, sábado 25 de febrero: predicciones sobre trabajo, dinero y amor

Descubre cómo será tu día 25 de febrero según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL. Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente deberás leer tu signo solar, también son importantes el signo lunar y el Ascendente. Y los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

[El efecto Forer o por qué leemos el horóscopo y creemos en él]

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario, y también Escorpio.

ARIES

Es importante qué evites las tensiones en las conversaciones o un esfuerzo innecesario si puedes llevar a cabo todo de una manera más sencilla y calmada. Aprovecha tus grandes ideas.

SENTIMIENTOS: deberías relajarte en todo momento para evitar contracciones inútiles y enfrentamientos innecesarios.

ACCIÓN: tu mente destacará por su brillantez e ingenio, y ello te ayudará en tus planes.

FORTUNA: será un momento muy afortunado, gracias a tus ideas y a las respuestas de los demás. Más información...

TAURO

Es importante aprovechar la buena fortuna en las metas que has proyectado y en las amistades en las que podrás apoyarte para realizarlo. será un día bastante benéfico.

SENTIMIENTOS: tu cordialidad y “buen hacer” serán las mejores pautas de día para que todo sea perfecto.

ACCIÓN: profesionalmente es un día muy afortunado para conseguir que las amistades de confianza te ayuden en tus planes.

FORTUNA: los beneficios extra serán inesperados y para que sean abundantes de veras compartirlos con los demás. Más información...

GÉMINIS

Necesitas proyectar tus planes con mayor calma y serenidad. escribe en un papel antes las ideas y desecha las que no son útiles no solo para hoy si no para más días en adelante.

SENTIMIENTOS: es un día para estar con mayor descanso y tranquilidad en todos los momentos y actividades.

ACCIÓN: es importante que te ciñas y que te centres en lo que realmente importa en este día.

FORTUNA: podrás llevar a buen término tus proyectos si mantienes la tranquilidad y la calma en todo momento. Más información...

CÁNCER

Tendrás un día afortunado si te mantienes en armonía y siguiendo las indicaciones de tu percepción. No hace falta que te caigas ya que será más oportuno seguir tu camino pasito a pasito.

SENTIMIENTOS: deberás mantener tu ritmo de una forma calmada y utilizando tu gran sensibilidad e intuición.

ACCIÓN: podrás llevar a cabo todo para la velocidad que tú quieras y sin que nadie esté empujándote.

FORTUNA: el equilibrio que mantengas en este día y la armonía con los demás es lo más importante. Más información...

LEO

Tienes el viento a tu favor y por ello tus nuevas ideas serán bien recibidas por parte de los demás socios y personas queridas que conforman vuestras asociaciones en común. Sentirás que hoy toda marcha de forma afortunada.

SENTIMIENTOS: mayor plenitud y deseos de sentir la compañía de personas cercanas.

ACCIÓN: tus actuaciones serán óptimas y positivos siempre que seas una persona generosa.

FORTUNA: profesionalmente todo es hoy favorable para ti y para los socios que forman parte de tus compromisos. Más información...

VIRGO

Es importante que te mantengas cerca de las personas que siempre han estado a tu lado. Hoy tu altruismo y generosidad serán puestos a prueba. es agradable ayudar a los demás y sentir plenitud.

SENTIMIENTOS: tu forma serena de acercarte a los demás serán las claves desde día.

ACCIÓN: llevarás tu ritmo de la forma en la que a ti te gusta con serenidad y mucha cautela.

FORTUNA: sentirás plenitud cuando logres ayudar a los demás de la misma forma que lo haces contigo. Más información...

LIBRA

Tus proyectos están destacando de una forma notable. Hoy pondrás mucha voluntad e impulso. Intenta equilibrar los tiempos de descanso, ya que la inercia de la fuerza que impregnes en el principio seguirá hasta el final del día.

SENTIMIENTOS: es importante que te tomes todo con mayor calma y serenidad. Las prisas no son buenas compañeras.

ACCIÓN: planifica todo de tal forma que tengas tiempo también para descansar y relajarte.

FORTUNA: tendrás una gran vitalidad que te impulsará a fomentar el éxito en todo lo que emprendas. Más información...

ESCORPIO

Estás atravesando un momento de poca claridad, en el cual necesitas del apoyo de personas de confianza. Si no las tienes deberías consultar contigo a través de una relajación o de un trabajo interno profundo.

SENTIMIENTOS: es importante la autoconfianza y la comunicación interna para saber de qué forma deberás actuar en cada momento.

ACCIÓN: muchas veces es mejor que te relajes y que las ideas vengan frescas después de una buena siesta o meditación.

FORTUNA: conseguirás beneficios en tu vida, siempre que estés acorde con tu forma de actuar y de estar con los demás. Más información...

SAGITARIO

Estás en un momento muy vital e importante para aprovechar tu facilidad de diálogo y la fortuna que te acompaña en estos momentos para realizar todo aquello que te gusta.

SENTIMIENTOS: sentirás que tu vitalidad es muy intensa y que te gusta moverte y realizar distintas actividades.

ACCIÓN: podrás aprovechar para mantener reuniones y conversaciones con personas agradables.

FORTUNA: podrás disfrutar del día y de todo lo que te gusta tanto. así que aprovecha y distiéndete. Más información...

CAPRICORNIO

Tus metas estarán bien asentadas y acompañadas por el brillo y la notoriedad de la originalidad de tus ideas. Tu personalidad será brillante y destacará ante los demás.

SENTIMIENTOS: notarás una felicidad interna que te hará desplegar las velas de una forma muy destacada.

ACCIÓN: por ello los demás se acercarán a ti, ya que brillarás ante todos. Y esto te dará mucha plenitud.

FORTUNA: será un día muy pleno y afortunado, especialmente si sabes congeniar con otras personas y las ayudas también. Más información...

ACUARIO

Es un momento muy venturoso para seguir tu intuición. Recuerda que para lograr tus metas necesitas pensar con claridad qué es lo que quieres y cómo vas a comunicarlo para se perciba de esa forma agradable que tienes de hacerlo.

SENTIMIENTOS: tus emociones serán muy profundas y podrás seguir tus intuiciones.

ACCIÓN: necesitas aprender a contactar con los demás para que sepan realmente qué es lo que quieres.

FORTUNA: la mayor fortuna de este día será mantener la armonía con tus socios y contactos en tus planes. Más información...

PISCIS

Tus metas las has planificado con tiempo y con intensidad, solamente tienes que poner de acuerdo tus pensamientos sobre la forma de llevarlo a cabo. Tendrás que congeniar y consensuar con los demás todo el proceso.

SENTIMIENTOS: es importante que clarifiques tus deseos y tus creencias para que los pensamientos te lleven a la evolución de estas.

ACCIÓN: deberás mantener la calma y la serenidad en todo momento, para evitar las prisas y las tensiones.

FORTUNA: tu mayor fortuna hoy será llegar a acuerdos en común con las personas cercanas con las que realizas proyectos. Más información...

Victoria Vélez

