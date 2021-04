Horóscopo numerológico de hoy, martes 20 de abril: predicciones de energías y cambios vitales

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías de cara a los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

La numerología, de hecho, viene de una tradición antiquísima que nos ayuda a establecer una relación entre los números —de ahí su nombre—, los seres vivos, las fuerzas físicas, espirituales y, cómo no, las personas. Por ello, es posible vaticinar, mediante el vínculo entre los signos zodiacales y las predicciones numerológicas, qué energías son las que estarán más presentes en tu día o qué aspectos vitales debes cuidar más.

Hoy necesitas que exista un ambiente cordial y equilibrado a tu alrededor. Sentirás que la vida te está exigiendo cierto método y orden en todos los asuntos de tu vida especialmente en los económicos, y también en los que están relacionados con la salud. deberás mantener la armonía en el ambiente familiar.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Verde, Azul índigo, Azul celeste Dorado y Platino.

Se están moviendo hoy todas las energías de Tierra, de Fuego, de Aire y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Virgo, Tauro, Capricornio, Aries, Sagitario y Leo, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o tal vez algún planeta importante, y/o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores Verde, Azul índigo, Azul celeste Dorado y Platino, tanto por separado, como combinándolos.

MENSAJE: Será un día para seguir los mensajes que provengan de tus intuiciones, ya que será para ti mucho más eficaz y sencillo.

ATENCIÓN: Es un momento para cambiar radicalmente de tercio; y dejar atrás ciertas actitudes o asuntos en tu vida que ya no tiene sentido. Deberá ser una persona generosa con los demás.

Numerología por signos de hoy

ARIES: Notarás que estás en un momento en el que es preciso que mantengas la calma y la reflexión en todo lo que realizas. Podrás analizar con detención algunos aspectos qué necesitas modificar. Más información...



TAURO: Hoy estás cerrando un ciclo en tu vida y para ello deberás dejar atrás ciertas condiciones de vida que ya no son aptas para lo que necesitas realizar en estos momentos. Más información...

GÉMINIS: En este día estás empezando una nueva etapa en la cual deberás parar con calma los nuevos comienzos y todo lo que vas a realizar de aquí en adelante. Más información...

CÁNCER: Será un día ideal para poder ordenar tus asuntos y prestarles la debida atención. Más información...

LEO: Podrás agilizar mucho los temas en los que intervienen las comunicaciones o las relaciones con los demás de una forma muy benéfica. Más información...

VIRGO: Estás en un momento en el que notarás mayor dinamismo y muchas ganas de comenzar una nueva etapa en tu vida. Más información...

LIBRA: Hoy, has cerrado una etapa, y por ello deberás dejar atrás algunos hábitos o costumbres que ya no son adecuadas para tu nueva vida. Más información...

ESCORPIO: Será un día para tener un día más calmado en el que puedas terminar algunos temas pendientes para quitártelos de una vez encima. Más información...

SAGITARIO: Hoy todo se agilizará a tu alrededor y con ello podrás adelantar muchos asuntos que estaban parados. Más información...

CAPRICORNIO: Es un día para recibir a manos llenas todo lo que has dado días atrás a las personas con las que te has cruzado o con las que has tenido contacto. Más información...

ACUARIO: Es un momento para poder disfrutar de un ambiente armónico en familia. Y si no lo hay, intenta crearlo tú. Más información...

PISCIS: Hoy lo más importante será que puedas ayudar y estar cerca de personas que necesiten de tu consejo y cariño. Especialmente alguna mujer. Utiliza tu “Sexto sentido”. Más información...