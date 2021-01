Horóscopo de hoy, domingo 24 de enero: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 24 de enero según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Tus acciones y tú potencial depende solamente de tus creencias, y de la manera en la que tú te valores. Por eso hoy será un día clave, para demostrarte a ti de qué manera sabes resolver los asuntos. Esto no depende de la madurez; es más importante haber entendido lo que es la vida y el sentido de esta. Y una vez que lo has aprendido no olvidas cómo debes comportarte.

AMOR: Es importante que no pongas en la balanza el amor que das. Ya que, si lo mides o lo pesas, no es amor. El cariño se siente con el corazón y se da con todo tu ser completo.

TRABAJO: Es un día muy importante en tu vida para hacer balance de esta, y para concentrarte en lo que más te importa. ya que los sucesos ocurren uno tras otro, pero lo importante es cómo los integres.

CAMBIOS: Estás en un momento en el que tendrás en cuenta de qué forma conseguirás la estabilidad, sin tener que preocuparte de un mañana, o de un momento en especial. Más información...

TAURO

Hoy tendrás en tus manos dar los frutos necesarios para beneficiar a muchas personas. Y solamente de ti depende que los quieras repartir o no. Por eso tus acciones estarán muy a la vista de todos. Ya que tú puedes cuestionártelo por dentro, pero los demás estarán viendo tu lenguaje no verbal; y este es bien visible para todos.

AMOR: Necesitas dar para poder recibir. Es una ley de vida y una ley del universo. y cuanto antes lo entiendes, antes comprenderás porque las escrituras hablaban del maná del cielo.

TRABAJO: Podrás ser una persona generosa y fructífera para muchos, o solamente para ti. Por eso de ti depende la manera en la que decidas vivir y en la que te relaciones con los demás.

CAMBIOS: Podrás transformar tu forma de actuar y de reaccionar a cualquier respuesta de los demás. Está es la verdadera enseñanza para este día, que te servirá para siempre. Más información...

GÉMINIS

Tienes vía abierta hacia el pasado y el futuro. Así que céntrate, en el presente para poder acceder a los dos. Si estás consciente podrás atraparlo, y eso te servirás para poder viajara a través del tiempo en un sentido o en el contrario. Será un gran desarrollo del alma, que comiences a relacionarte con otros planos y otras dimensiones.

AMOR: Deberás solucionar los problemas del pasado, para vivir un presente mejor y llegar a un futuro soñado. Así que lo primero es lo primero; deja todo bien zanjado, y lo habrás conseguido.

TRABAJO: Pero un día muy muy importante en tu desarrollo tanto personal como ocupacional. Porque podrás dar una vuelta de rosca a todo lo que llevas realizado en esta vida.

CAMBIOS: La parte más oculta de tu subconsciente necesita hacerse consciente para eliminar ciertos bloqueos que aún están en tu interior. Así que ponte a ello y siéntete libre. Más información...

CÁNCER

Hoy habrá mucho movimiento en tu vida, y parte de ello estará relacionada con la manera de entenderla y de registrar los sucesos que acontecen. Ahora tendrás tiempo de ver cómo todo es distinto a lo que tú creías cuando eras más joven. Así que deberás integrar lo nuevo con todo lo anterior que habías aprendido.

AMOR: Necesitas hoy cumplir tus sueños, y para eso nada mejor que ponerlos a rodar. llevas mucho tiempo intentando demostrar tú cariño; pero es mucho más fácil de lo que parece.

TRABAJO: Tu día será muy movido y rápido y sucederán muchas cosas en poco tiempo. a través de ello aprenderás que la vida es más sencilla de lo que quieres, aunque a veces te la hagas tan difícil



CAMBIOS: Los proyectos que tengas que realizar con amistades serán bienvenidos. así que lo más importante es llegar a acuerdos entre todos, y consensuar cómo vais a llevar a cabo todo. Más información...

LEO

Hoy, tu intensidad deberías usarla con prudencia y con plena atención. De manera que podrás utilizarlo con la vitalidad que posees, pero sin tanto impulso, ya que, de esa manera, tal vez te llevaría a ser una persona demasiado ruda. En las iniciativas deberás medir cuánta energía quieres poner, y cuánta quieres guardar para sucesos que realices más adelante.

AMOR: Tendrás que poner en marcha tus ideas y lanzarlas al mercado. Es importante que te apoye tu círculo de amistades. y además sí pueden, deberán expandirlo para que se mueva más.

TRABAJO: Necesitas sopesar la forma en la que actúas con más o menos intensidad, y con más o menos vitalidad. Es importante que lo actualices y qué valores en cada momento la medida que tienes que utilizar.

CAMBIOS: Tu manera de encarar tu profesión, será muy diferente a lo que llevabas realizado tiempo atrás. Y ahora deberás enfocarte en la transformación qué necesitas llevar a cabo. Más información...

VIRGO

Hoy tendrás acceso a tus sueños, y a partir de ellos descubrirás las claves que te abrirán los ojos a una nueva forma de vida. Esto es muy importante en tu destino porque te llevará hacia un mundo de color qué será como un gran calidoscopio qué irradiará en colores y formas, a tu alrededor. Será un gran descubrimiento para ti.

AMOR: Aprenderás mucho de la vida a través del comportamiento de los demás contigo y de lo contrario. Así que tu forma de reaccionar será distinta a todo lo que hayas realizado con anterioridad

TRABAJO: Será magia para ti hoy la vida; ya que llegarán nuevos efluvios distintas maneras de visualizarla. Las cuales abrirán tu mente y también tu espíritu a otros mundos.

CAMBIOS: Tendrás que viajar a lo largo de tu interior para llegar a profundizar en la verdadera manera de ser qué deberías tener en esta vida. Si consigues las claves será una bendición. Más información...

LIBRA

Hoy, todo dependerá de ti y de cómo quieras enfrentar el día. Si prefieres esperar a que otros te ayuden o te den su cariño, o si quieres dar tú dar el primer paso. De cualquier forma, lo más importante será la calidad de este, y la manera en la que lo reciben. Porque sí es la forma adecuada, será muy beneficioso y además volverá multiplicado.

AMOR: Llevas en tus genes la impronta de la manera en la que expresas tu cariño. esto no te condiciona porque puedes cambiarlo, siempre que quieras. Lo más importante es que lo sientas de verdad.

TRABAJO: Ya sabes que cuanto más das más recibes. Por eso en la vida parece que das más. Pero a partir de ahora fíjate; porque también recibes mucho, y parte de ello no te das ni cuenta.

CAMBIOS: Deberás valorar con mucha atención todo lo que has hecho en esta vida por otras personas. y por supuesto todo lo que han hecho otros por ti. esto será una manera de igualar los dos lados. Más información...

ESCORPIO

Lo principal en este día será aprendas a congeniar con los demás y que destaques por tu simpatía en tu trato con ellos. notarás que lo más importante es compartir con otras personas y disfrutar del momento presente. una vez que lo has aprendido no lo olvides. así es la vida paso a paso, poco a poco, tiempo al tiempo, y vivir cada momento.

AMOR: Será un día especial para poner mayor énfasis en la forma en la que te diriges a los demás. según te dirijas a ellos, así responderán, son como tus espejos así que actúa en consecuencia.

TRABAJO: Lo más importante es llegar a acuerdos con algunas personas de tu entorno. Es importante que entre todos llegues a consensos en los que todos salgáis ganando.

CAMBIOS: Deberás renovar la manera en la que estás aprendiendo a ponerte en el lugar de otros. Una vez que lo has vivido no se te va a olvidar. Y a partir de ahí tu vida cambiará para siempre. Más información...

SAGITARIO

Estás en un momento dulce de tu vida, en el cual han cambiado muchas pautas de esta; y también has aprendido a comunicarte de una forma distinta, mucho más abierta y optimista. Esto por supuesto repercute mucho en tu estado interior, y en tú forma de vivir la vida. Para ti es muy importante todo lo que piensas de la misma.

AMOR: Lo más importante es tu manera altruista y benéfica de ser con los demás. no es que sea un postureo, es que sale como algo natural desde tu interior. Y eso es lo más importante y lo más bello que tienes.

TRABAJO: Será un día tienes que tú mismo te ayudará a recuperar mucha alegría interior, que a la vez te hará entrar en un círculo virtuoso, que será muy benéfico para ti y para los tuyos.

CAMBIOS: Lo más importante es que cuides de tu salud física y emocional. Si cumples estas dos premisas todo lo demás vendrá por añadidura; ya que la vida es mucho más sencilla cuando te encuentras bien. Más información...

CAPRICORNIO

Podrás sentir mucho bienestar en tu vida y mucha estabilidad. No significa que vayas a dar saltos de alegría, al contrario, te sentirás con más tranquilidad y con mucha paz. Esto también es muy importante porque es parte de tu realidad más íntima. Y una vez que lo has sentido es más fácil de recuperar, especialmente en momentos en los que lo necesites.

AMOR: Es un día para buscar qué es lo que te hace más feliz. Y si logras dar con dos o tres aspectos distintos; utilízalos, y verás cómo serán unos comodines muy válidos para ti.

TRABAJO: Lograr el equilibrio y la tranquilidad es lo más importante para ti en esta vida. Y hoy estarás en un momento muy importante para dar un gran salto y conseguir algún método para llegar a ello.

CAMBIOS: Es importante renovar el cariño que das a tus seres queridos y especialmente a tu pareja. así que, si tienes que transformar algo en ti para poder hacerlo, será estupendo. Más información...

ACUARIO

Tu mayor desafío hoy es lograr un equilibrio entre las cosas a las que tú das importancia, y el contrapeso, sobre las cosas a las que se los da tu pareja. Lo que significa que tenéis que llegar a consensos y acuerdos; para conseguir sentiros a gusto y disfrutar cada uno, individualmente, o tal vez acostumbraros también a los gustos del otro.

AMOR: Es un día para sentirte a gusto en el hogar y con tus seres queridos. Y si logras darles el cariño que tienes dentro, te llevarás una inmensa alegría. Es importante que os sintáis unidos y a gusto juntos.

TRABAJO: Podrás hoy llegar a acuerdos con tus seres queridos para realizar acciones en común en las que disfrutéis todos juntos; y veréis como esto os alegra la vida.

CAMBIOS: Podrás renovar alguna habitación o un espacio del hogar, para dejar todo dispuesto de una manera más eficaz y cómoda para todos lo que estáis conviviendo. Más información...

PISCIS

Hoy será un día en el que te sentirás con mucho apego hacia tu pareja. Y esto te ayudará a poder comprender algunas actuaciones que ha tenido en ciertos momentos, y que hasta ahora no entendías. Será muy importante para los dos qué intentéis entender las posturas del otro; porque es la única manera de llegar a un amor profundo y un sentido de la compasión.

AMOR: Es un día importante para hablar con tranquilidad y para aclarar muchas situaciones que han quedado inconclusos y perdidas en el tiempo. Una vez que lo hayáis realizado os quedaréis con mucha más calma.

TRABAJO: Lo principal para este día cierra la comprensión que podéis conseguir entre tu pareja y tú. Y será un trabajo de los dos qué podréis realizar juntamente con mucha tranquilidad y mucho amor.

CAMBIOS: Necesitas transformar tu forma de comunicarte con las amistades más cercanas y los familiares más queridos. No hace falta que estés todo el día enviando mensajitos y recaditos; ellos ya saben lo que los quieres. Más información...