Horóscopo semanal del 11 al 17 de enero: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes 11, es un día en el que necesitas de mucha diplomacia en tu trato con las demás personas; y si lo haces te ayudará mucho en todos los acuerdos qué vas a hacer hoy. Guíate por lo que te dicta tu corazón, y por tu originalidad nata. Tendrás que actuar de una forma más pausada que otros días, y además deberás abordar cada tema de uno en uno, para evitar el desbordamiento. El martes 12, será un día muy productivo. Y a ello te ayudará tu carácter, ya que utilizarás tu gran individualidad y tu persistencia; y hasta cierto punto un poco de testarudez, en la manera en la que acometerás tus metas. Además, tu sinceridad y acercamiento a los demás serán claves en tus relaciones sociales y en tu profesión. Aprovecha este día tan especial. Seguir leyendo...

Tauro: El lunes 11, es un día en el cual notarás un cambio que será muy benéfico para ti; ya que te pondrás en el lugar de los otros, y por eso podrás atenderles con mayor eficacia. Percibirás que tú seriedad te ayudará a adquirir gran responsabilidad para que haya un equilibrio entre las demás personas y tú. Y esto conseguirá un gran adelanto en toda la labor que tienes que realizar hoy. El martes 12, tu encanto natural surgirá de una forma muy acrecentada, lo que te ayudará en los fines que persigues. Debes no obstante cuidar de cierta sensibilidad extrema en algunos momentos. Tendrás algún recuerdo infantil, que te persigue porque no has podido conseguir lo que querías en la vida. Pero si es así, tendrás que cambiar de planes, porque el destino te está llevando en otra dirección. Seguir leyendo...

Géminis: El lunes 11, será un día especial en el que podrás aprovechar tus ideas que serán novedosos y frescas; lo que abundará en tu forma de realizar tus actividades. Todo esto te ayudará a poder solucionar más fácilmente cualquier problema que tengas, y será para ti más sencillo hacer frente a cualquier obstáculo que se ponga en tu camino. El martes 12, te sentirás con una manera de ser muy idealista y con la gran esperanza de que todo mejore de cara al futuro. Podrás ayudar a personas que necesitan de tu consejo y cariño. Tu mente estará muy concentrada para llegar a la esencia de las personas y de los hechos. Es importante mantener la tranquilidad para evitar el desbordamiento. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes 11, sentirás una gran alegría interior y te darás cuenta de todos los procesos que han ido pasando en tu vida. Te alegrarás de las personas que has conocido y de los momentos buenos que has vivido. Así que tendrás mucho agradecimiento. Podrás hacer frente a algunos retos que tuviste en tu infancia o en tu juventud; y que ahora vas a superar completamente. El martes 12, es un día en el que tendrás la tendencia a realizar todo de una forma agradable, pero en la que intentarás influir con cierta manipulación en los hechos y en las personas. Tendrás una manera muy individual y origina de responder, pero también te encantaría que sucedieran aventuras que te sorprendieran de alguna manera; y así tu vida tendría cambios inesperados. Seguir leyendo...

Leo: El lunes 11, es un día en el que te darás cuenta de que tu creatividad está en auge. Las personas que te rodean se darán cuenta de que hoy irradias una felicidad y una alegría inmensas. Tendrás la intensidad de sacar lo mejor de ti en todas tus creaciones. Y sabrá separar la responsabilidad del trabajo, con la parte afectiva que brindas siempre a la familia. El martes 12, necesitas tomarte todo con más calma, ya que tu intensidad te hace trabajar horas extras, hasta que consigues lo que estás persiguiendo. Y es importante que te lo tomes todo con mayor tranquilidad. En estos momentos atraviesas por una etapa en la que te llaman la atención los hechos inexplicables y hasta cierto punto ocultos. Seguir leyendo...

Virgo: El lunes 11, tu gran ingenio saldrá a la luz de una manera muy brillante. Y toda la experiencia del pasado surgirá de una manera muy destacada. Todo lo que has estado trabajando a lo largo de tu vida está culminando en algo muy positivo; y verás que es muy fructífero para ti y para tu labor, tanto personal, como social. Tú alegría y tú sentido de la independencia aumentarán, lo que te hará muy feliz. El martes 12, tendrás que poner mucha atención en tu forma de utilizar tu humor, ya que podría ser un tanto ácido, y eso no es bien recibido. Déjate llevar por esas ideas frescas que te ayudarán a poner en marcha asuntos nuevos con un gran dominio de los elementos que necesitas para llevarlos a cabo. Sírvete de la lógica para que te ayude en tus momentos de dudas. Seguir leyendo...

Libra: El lunes 11, deberás de tener mucho cuidado con lo que expresas y de qué manera, porque tendrás mucho dinamismo, y eso te lleva a mostrar demasiada intensidad en todo lo que realizas. Tienes muchos deseos por aprender y por adquirir conocimientos, lo que te hará parecer una enciclopedia viviente. Si realizas tareas artísticas, estás de enhorabuena. El martes 12, Durante este día tu encanto y afecto resaltarán, y te harán notar una gran sensibilidad, que podrá captar todo lo que sucede en las emociones de las personas que te rodean. Es un día en el que podrá ocurrir un encuentro con alguien que te parecerá una persona conocida; tal vez es una señal de algo que necesitas integrar en tu vida y/o prestarle atención, para que todo funcione mejor, en adelante. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes 11, estás atravesando una época un poco tensa y en la cual te resulta bastante difícil tener posturas moderadas. Deberás dar paso a la persistencia. Y también a la forma de entender a los demás gracias a tu profundidad y a tu psicología nata. Utiliza tus capacidades para sentirte mejor, y también para ayudar a los demás. El martes 12, notarás que estás con cierta tensión y además en una posición en la que estás alerta, “Por si las moscas”, como si algo pudiese ocurrir de repente; y estás “Ojo avizor”. Es un momento para llevar a cabo una gran renovación, en tu vida y en tu entorno. Tendrás confianza en tus capacidades, y esto te ayudará a llevar adelante tus metas y planes. Seguir leyendo...

Sagitario: El lunes 11, necesitas aumentar tu motivación en cada actividad que realizas, porque de esa manera tendrás una visión diferente y disfrutarás más de todo. Es un momento especial para intentar la búsqueda interior y el crecimiento personal, que te darán las claves de tu vida. Deberás aprender qué es lo prioritario en tu vida, para poder dedicar el mayor tiempo a lo que es realmente importante. El martes 12, El optimismo y el entusiasmo te rodearán, y gracias a ello, podrás realizar tus planes de una manera más efectiva. Quieres conseguir tus metas, pero sabes que a veces te pones el listón muy alto; y aun así perseveras. Tienes que aprender a desconectar de vez en cuando, para recuperar fuerzas y renovar tu mente y tus ideas. Seguir leyendo...

Capricornio: El lunes 11, deberás utilizar tú pragmatismo especialmente en los recursos que utilices y en las acciones que lleves a cabo. Tú intelecto estará muy aumentado y te ayudará a funcionar de una manera más rápida. Contarás con mayor optimismo qué otros días; así que aprovecha si tienes que realizar algo más difícil. Tus decisiones deberán ser seguras y confiadas. El martes 12, tu forma de comportarte será un poco extremista, y te moverás entre dos lados opuestos en tu forma de percibir el mundo que te rodea, y en la manera de reaccionar ante los hechos. Como lo percibirás, actuarás con prudencia para evitar divagar y por eso vas a ir a lo seguro. Evita los esfuerzos innecesarios, para tomarte la vida con más calma y tranquilidad. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes 11, Estás en un tiempo en el que necesitas sentir mucha libertad e independencia. No te gusta sentir que te presionan, porque si no a la mínima saltas. Deberás dirigir tu intelecto de una forma positiva y alegre, ya que de esa manera te implicarás con el entorno y con las demás personas; y podrás sacar mejores resultados que si te empeñas en hacer todo a tu modo. El martes 12, será un día en el que deberás hacer uso de tu “Sexto sentido”, porque de esta manera no inflarás tanto tu ego, y podrás comportarte de una manera más sencilla y fluida. Estás buscando la novedad en todo, y no te contentas con cualquier cosa. Intenta mantener el gran entusiasmo por todo a raya, para evitar desbordarte y dejar de dominar las situaciones. Seguir leyendo...

Piscis: El lunes 11, Tu gran creatividad depende no solamente de tu arte sino también de tu gran imaginación qué es la que te ayuda en todo momento, y a todos los niveles tanto personales como profesionales. Por otro lado, tienes que aprender a separar la realidad de la ficción, porque muchas veces te puede llevar a cometer errores, ya que te mueves en un plano totalmente distinto al de los demás. El martes 12, notarás con mucha fuerza tu gran actividad artística y la intensa inspiración tan efectiva que tendrás en cualquier actividad que realices. Pondrás a trabajar tu gran imaginación y tu verdadero instinto de percepción, que serán claves en todo lo que realices en este momento. Deberás mantener los pies bien firmes en el suelo, para evitar dejarte llevar por una fantasía exagerada. Seguir leyendo...