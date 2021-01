Este es el nuevo té de Mercadona que arrasa en sus lineales: cada caja cuesta un euro

Mercadona vuelve a sorprender una semana más con productos nuevos. En los últimos días, la cadena de supermercados dirigida por Juan Roig, ha presentado su catálogo de principios de enero con nuevas apuestas para todas las gamas de la tienda, tanto ampliando las ofertas anteriores como revolucionando con nuevos artículos. Este último es el caso, por ejemplo, el del ambientador dulce que está causando furor o el del té negro con canela marca Hacendado.



Esta semana, Mercadona ha incluido un nuevo tipo de infusión en sus estanterías. Recuperando el exitoso té negro, en esta ocasión la marca apuesta por incluir trazos de canela en una cajita de hasta 20 unidades de bolsitas. En total, para los que no se fíen de las cantidades, cada unidad está hecha por un 75% de té negro y un 25% de canela.

Este té genera tanta expectación que la marca llegó a quedarse sin stock. De hecho, hace unos meses algunos usuarios de Twitter preguntaron directamente a Mercadona si es que habían dejado de fabricarlo. Por suerte, sigue disponible, aunque no se sabe hasta cuándo. Si no te das prisa, igual te lo sacan de las manos.

Una pregunta @Mercadona el Té con canela (Hacendado), porqué lo han dejado de trabajar? — JP (@jgalatxo) November 25, 2020

Ten cuidado y no te lo pierdas. Cada caja cuesta 1 euro y no tardarán en terminarse de nuevo, o sea que date prisa. O si no, que le pregunten a este otro usuario, que no duda en catalogarlo como "pura ambrosía".

Confirmo que el té negro con canela del Mercadona es pura ambrosía ahora que empieza el fresco. — El 3er Afortunado (@El3erAfortunado) October 5, 2020

