Horóscopo semanal Acuario: predicciones de amor y trabajo del 11 al 17 de enero

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El lunes 11, Estás en un tiempo en el que necesitas sentir mucha libertad e independencia. No te gusta sentir que te presionan, porque si no a la mínima saltas. Deberás dirigir tu intelecto de una forma positiva y alegre, ya que de esa manera te implicarás con el entorno y con las demás personas; y podrás sacar mejores resultados que si te empeñas en hacer todo a tu modo. El martes 12, será un día en el que deberás hacer uso de tu “Sexto sentido”, porque de esta manera no inflarás tanto tu ego, y podrás comportarte de una manera más sencilla y fluida. Estás buscando la novedad en todo, y no te contentas con cualquier cosa. Intenta mantener el gran entusiasmo por todo a raya, para evitar desbordarte y dejar de dominar las situaciones.

El miércoles 13, Necesitas un tiempo para reflexionar tranquilamente en qué dirección vas a ir. Pondrás toda tu energía en ello y por eso necesitas tener seguridad de hacia dónde vas. Tus objetivos tienen que ser claros para evitar la dispersión, y poder lograr lo que quieres. Estás en un momento muy importante de tu vida ya que eres el centro tanto en tu vida profesional como social. El jueves 14, tu gran dinamismo necesita dulcificarse para que la energía no salga de una forma tan brusca; y que todos los que te rodean las reciban de una forma en la que puedan apreciarla y sentirse agradecidos. Profesionalmente des mucha importancia a tu gran creatividad personal, y a la manera en la que te desenvuelves en el entorno laboral.

El viernes 15, tu gran entusiasmo te servirá para conseguir resultados increíbles en tus acciones. Necesitas sentirte libre, para realizar los movimientos que quieres Y también podrás hacer uso de tu compañerismo para repartir tu cariño de una manera muy simpática y especial, a las personas que quieres y a las que están siempre cerca de ti. El sábado 16, deberás utilizar de una manera positiva y progresiva las energías de expansión y de retracción, de una manera combinada, para conseguir los mejores resultados. Sentirás que todo lo que haces resulta más sencillo y próspero que en otras ocasiones. Así que aprovecha el momento para llevar a cabo asuntos de importancia.

Y el domingo día 17, los planes que tengas para este día necesitan salir del corazón para que toda la bondad que les has impregnado salga a relucir. Podrás emplear la dosis justa de energía que quieres, y la precisión y tranquilidad que se necesita para cualquier proyecto. Por eso sentirás qué es un día muy especial en el cual aprovecharéis cada momento para sentiros estupendamente.

