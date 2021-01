Horóscopo semanal Tauro: predicciones sobre amor, dinero y trabajo del 11 al 17 de enero

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El lunes 11, es un día en el cual notarás un cambio que será muy benéfico para ti; ya que te pondrás en el lugar de los otros, y por eso podrás atenderles con mayor eficacia. Percibirás que tú seriedad te ayudará a adquirir gran responsabilidad para que haya un equilibrio entre las demás personas y tú. Y esto conseguirá un gran adelanto en toda la labor que tienes que realizar hoy. El martes 12, tu encanto natural surgirá de una forma muy acrecentada, lo que te ayudará en los fines que persigues. Debes no obstante cuidar de cierta sensibilidad extrema en algunos momentos. Tendrás algún recuerdo infantil, que te persigue porque no has podido conseguir lo que querías en la vida. Pero si es así, tendrás que cambiar de planes, porque el destino te está llevando en otra dirección.

El miércoles 13, tu encanto y simpatía te ayudarán a llevar los asuntos de una manera positiva y benéfica. Además, contarás con un gran ingenio en tu manera de organizar los asuntos y todo lo que deberías realizar. En tus relaciones, estás de vuelta de todo; y no tienes muchas esperanzas en estos momentos. Tranquilidad, se evoluciona mejor en soledad. El jueves 14, Deberás evitar salirte de tus casillas, y utilizar frases altisonantes, porque de esa manera solamente conseguirás el efecto contrario. Tendrás que hacer uso de tu manera de ser agradable y calmada. Y especialmente también deberás mantener siempre tendida la mano para lo que otras personas requieran. Así que organiza todo con calma.

El viernes 15, es un día para buscar la armonía en tu vida y para que tu encanto y tu carácter recuperado, de tu época de juventud, te ayude a ser diferente; y a situarte en una posición positiva, que podría ayudar a muchas personas. Tu afecto y simpatía estarán a la orden del día; y ello te beneficiará enormemente. Es un momento para cultivar la diplomacia. El sábado 16, es un día para consolidar los asuntos que tienes en marcha. Y para ello cuentas con la fortuna de tu lado, y además con una gran energía, como la que tiene tu signo. Procura tener tranquilidad porque tu vitalidad estará muy exacerbada y además tu lengua será muy mordaz. Deberás marcar el ritmo que quieres seguir, para dar el máximo posible, en cada tema que trates.

Y el domingo día 17, tendrás energías afines, especialmente en tu manera original de ver la vida. E intentarás cambiar algún tema que no marcha como es debido. Tendrás una sensibilidad especial que te ayudará a captar todo lo que sucede a tu alrededor; y con ello serás capaz de pones en marcha un plan, en el cual te sentirás más a gusto contigo y con todos los que te rodean.

