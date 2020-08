Horóscopo del lunes 10 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy necesitas que reconozcan tu gran inteligencia para sentirte a gusto y notar el calor de los demás. A veces te gusta sentirte con aprecio de los otros. Es como si los demás te auparan, y así gracias a sus elogios y a su cercanía contigo te hacen sentir mucho mejor. Debes aprender a desconectar y a estar con mayor relax para sentirte mejor. Ampliar información...

Tauro: Hoy es un día en el que la fortuna estará de tu lado si sabes combinar tu gran afecto a las personas con tu lado creativo y agradable. Porque necesitas sentir como se notan los demás cuando los aprecias. Y a la vez esto te servirá para conocerte mejor. Y para saber todo lo que llevas dentro, y aún puedes dar. Es un día para materializar asuntos. Ampliar información...

Géminis: Hoy es un día en el que sentirás con más fuerza que necesitas acelerar procesos en los que intervengan las relaciones, la publicidad, los encuentros. Todo estará estimulado; especialmente si integras equilibradamente tus capacidades y tu raciocinio, ya que tendrás tendencia a ciertas excentricidades. Podrás llevar a cabo muchas acciones, porque estará potenciada tu agilidad mental. Ampliar información...

Cáncer: Sentirás hoy que estás ante un día en el que deberás conseguir el balance armónico entre las emociones que sucederán durante este día, y la forma amorosa de corresponder que hoy tienes por tus astros. Por eso deberás combinarlos y tratar todos los temas con más calma y paciencia que otros días; en especial la estabilidad económica. Ampliar información...

Leo: Sentirás hoy que estará muy potenciada tu gran capacidad analítica y de deducción; y por supuesto tu gran vitalidad; lo que te dará un nuevo impulso para conseguir, o al menos impulsar tus metas y para todo lo que inicies personalmente; ya sea para tus actividades o también para compartirlas con los demás. Verás que todo se desarrolla en un ambiente animado. Ampliar información...

Virgo: En este día necesitas principalmente dedicarte a separar tus emociones de tus procesos mentales, para no embarullar los dos; así será mucho más fácil percibir lo que es verdad de lo que no lo es. Sentirás como si todo diera vueltas en tu cabeza, especialmente, con los asuntos no resueltos. Así que ya sabes lo principal hoy es corregir malentendidos con los demás. Ampliar información...

Libra: Hoy notarás que te apetece formar relaciones armoniosas y proyectar tus metas con otras personas afines, con las que tienes mucha unión. Esto os ayudará a compartir más ratitos juntos entre todos y a disfrutar de la vida en todo su esplendor. Podréis dar luz a un nuevo planteamiento que además podrá ser de gran ayuda económica. Ampliar información...

Escorpio: Hoy es un día en el que deberías ingeniar un nuevo plan para organizar todo lo que esté relacionado con la profesión y con tus ocupaciones. Prepara una agenda con todo muy bien anotado para no olvidarte de ningún detalle; y así tendrás tiempo para poder resolver todo, y será más fácil para ti conseguir terminar a punto tus asuntos. Ampliar información...

Sagitario: Hoy es un día en el que tendrás la especial necesidad de querer poner a punto todo lo que quieres y lo que te apetecería realizar después del verano, en cuanto a tus actividades y a tu aprendizaje. Notarás que te atraen en tu vida novedades y sorpresas que te hagan vivir de una manera más intensa y más gratificante. Ampliar información...

Capricornio: En este día deberás fijarte en tu capacidad de apreciación propia que es necesario que pase por la percepción que tengas de sobrellevar las emociones que te afecten con tus contactos en el día de hoy. Ya que tendrás una energía muy activa y muy vital, que te lanza a contestar rápidamente y sin pensar. Así que digiere todo con calma y reflexión. Ampliar información...

Acuario: Hoy será un día en el que podrás aprovechar tus grandes ideas ingeniosas y tu capacidad de llevar a cabo sorpresas y actuaciones inéditas. Siempre con la virtud tan grande del sexto sentido que tienes. Será un día especial para realizar tratos y reuniones con personas para solventar asuntos de asociaciones conjuntas. Ampliar información...

Piscis: Hoy es un día en el que notarás que parece que estás atravesando por un renacimiento físico y psíquico; lo que te dará alas para cambiar asuntos y actitudes en tu vida que ya no son las precisas para que todo suceda de la manera que tú quieres. Deberás aceptar los cambios y disfrutar de ellos. Ya que lo nuevo está por llegar. Ampliar información...