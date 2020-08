Horóscopo semanal Libra: amor, dinero y trabajo del 10 al 16 de agosto

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El día 10, notarás que podrás formar relaciones armoniosas y proyectar tus metas con otras personas afines, con las que tenéis mucha unión. Esto os ayudará a compartir más ratitos juntos entre todos y a disfrutar de la vida en todo su esplendor. El martes 11, hoy lo más importante es que lo que des a los demás lo hagas de corazón, como sueles hacer siempre. Porque ellos están esperando lo mejor de ti. Y porque tu misión hoy es socorrer a otros que precisan de tu ayuda y de tu compañía.

El miércoles 12, hoy tus proyectos solamente dependen de ti y de la sensibilidad con la que percibas tu entorno y el ánimo de los demás. Después podrás actuar en consecuencia. Así que ya sabes lo principal es que te dejes llevar por tu guía interna, y todo progresará de la mejor forma posible. Te alegrarás mucho de ello, al final del día. El jueves 13, hoy necesitas poner en marcha tus capacidades para valorarte por encima de todo. Sentirás que te acompaña la armonía del entorno. Y que todo lo que tienes en mente sale de una forma más fácil que otras veces. Disfruta de todo ello y si es preciso, cambia de estrategias, en algunos aspectos de tu vida.

El viernes 14, todo el ingenio y el cariño que des a los demás serán recompensados y notarás como si fueras en volandas. Esto significa que estás haciendo todo de la mejor manera posible. Disfruta de la vida y de sus encantos. Siempre estarás en el mejor momento porque es el único que existe. El sábado 15, lo que has aprendido a través de los años, está ahora ayudándote de una forma increíble. Ya que no solamente es la experiencia sino que además encuentras sentido a muchas cosas que antes no lo tenían. Y ese es el principal regalo que tendrás en este día. Y el domingo 16, es un día en el que podrás repasar todo lo que son gastos comunes y ganancias extras para poner a punto lo que se avecina de cara al otoño. Es importante que todo esté en orden.

