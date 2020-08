Horóscopo semanal Virgo: amor, dinero y trabajo del 10 al 16 de agosto

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): El 10, lunes, en este día deberás dedicarte a separar tus emociones de tus procesos mentales, para no embarullar los dos. Sentirás como si todo diera vueltas en tu cabeza, especialmente, con los asuntos no resueltos. Así que ya sabes lo principal hoy es corregir malentendidos con los demás. El martes 11, hoy lo que más te va a acostar va a ser aprender a valorar que es lo que para ti realmente es importante. No hace falta que plantees desafíos a los demás. El problema es tuyo, y debes superarlo tú, con tu consciencia y con tu propia percepción. Si lo consigues te sentirás con mucha alegría, y te conocerás mejor.

El miércoles 12, hoy podrás dar forma a la manera en la que quieres desarrollar tus proyectos. Todo lo que realices en aras de ello, hoy será favorable, ya que cuentas con entusiasmo y con un estilo muy personal y novedoso que hará las delicias de los demás. Disfruta. El jueves 13, hoy tu vitalidad y tu intuición serán muy poderosas. Y podrás hacer balance de todo lo que has aprendido a lo largo de la vida. Esto es como si pasases revista a actuaciones del pasado y a todo lo que has aprendido de ellas. Será un día práctico y distinto.

El viernes 14, hoy tendrás la fortuna de tu lado, si proyectas las metas que te habías planteado hace tiempo. Date cuenta que ya las llevas anualizando mucho tiempo. Y ahora ha llegado el momento en el que tienen que salir a la luz. Adelante con ellas. El sábado 15, hoy lograrás brillar gracias a tu ingenio y a todo lo que se refiere a tus cuestiones tanto prácticas como profesionales. Tu ingenio te ayudará mucho y tu rapidez metal también. Adelante con tus propuestas. Y el domingo día 16, es un día en el que sentirás grandes deseos de viajar y de aventurarte a conocer otros lugares y otras personas y culturas. Al menos te sientes con mucha vivacidad.

