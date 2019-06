Horóscopo semanal del 24 al 30 de junio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries (nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril): El lunes será un día especial porque con el caudal energético que tienes podrás ayudar a las amistades que se encuentre desorientadas. Tendrás una gran atracción por la naturaleza y por la belleza de todo. El martes te sentirás radiante y acudirán a ti para que les ayudes o les sanes de alguna forma, ya sea física o psíquicamente. Seguir leyendo...

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El lunes 24 tendrás que intentar con más intensidad ponerte en el lugar de los demás, para poder entenderlos. Para no errar en tus decisiones deberías escuchar a tu corazón; él nunca se equivoca. El martes 25 te interesarás por profundizar y sondear a personas de tu entorno, a las cuales tal vez no conozcas del todo y sería muy interesante profundizar en su personalidad. Seguir leyendo...

Géminis (nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio): El 24 sentirás que tu mente gira rápidamente, y esto te ayudará a cazar al vuelo las ideas. Deberías relajarte y tratar todo desde una perspectiva lejana, como si no fueras tú, para intentar darle otro enfoque. Buscarás que no te falten al respeto. El martes 25 equilibrarás mente y emociones y esto te ayudará a concluir muchos asuntos de forma armoniosa. El miércoles te ayudará tu ingenio y podrás conseguir con tu lógica interna conseguir metas soñadas. No te exijas tanto. Seguir leyendo...

Cáncer (nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio): El día 24 tendrás una sensibilidad especial y tu lado yin o femenino contactará bien con mujeres o con el yin de todas las personas. Atraerás a todos por tu halo especial de dulzura. El martes estarás con un brillo especial y tu energía y sensibilidad podrán organizar todos tus trabajos. Podrás zanjar asuntos de hace tiempo. Seguir leyendo...

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El lunes 24 estarás radiante y todos notarán tu halo de luz. Sentirás que tu guía interna te ayuda a encontrar el camino para resolver todo de la manera más fácil. El martes todo te costará un poco más de trabajo y por eso deberás usar tu ingenio y creatividad para logar los resultados esperados. Evita sumergirte en tus emociones. Seguir leyendo...

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): El 24 todo girará a una gran velocidad y no te dará tiempo casi a atenderlo todo, porque “corre que vuela”. Deberías apreciar lo que vales y lo que eres capaz de realizar, y principalmente ver la parte positiva de todo. El martes notarás bastante nerviosismo y esto dificultará tus acciones, Para ello deberás armonizar tu interior y principalmente tus corrientes energéticas, yin /yang. Seguir leyendo...

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El día 24, lunes, tendrán un puesto singular los asuntos de pareja o con socios. Para evitar malentendidos y discrepancias deberías ponerte en el lugar de cada persona con la que trates. Atenderás a múltiples aspectos de tus compromisos diarios que hoy te desbordarán. Hoy martes 25 buscas precisión en todo lo que realizas. Pero una vez que empieces todo resultará más fácil de lo que creías. Seguir leyendo...

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): Hoy lunes tendrás que ayudar a una persona de tu entorno que necesita ayuda, apoyo y consejo. Es importante que con delicadeza e intuición profundices en la personalidad de los demás; te ayudará mucho. El martes tendrás que resolver asuntos pendientes con familiares y amigos. Aprovecha para conocer en profundidad a amistades no tan cercanas. Seguir leyendo...

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El lunes como siempre tendrás que ayudar y guiar a otras personas de tu entorno con la generosidad que te caracteriza. Además aumentada por una gran sabiduría interna. El martes deberías tener en cuenta con quién te relacionas hoy debido a tu gran sensibilidad. Surgirán oportunidades en tu profesión; Atención. El miércoles sentirás mucha dicha y felicidad y esto te ayudará en tus ocupaciones. Seguir leyendo...

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El lunes día 24, tu principal cualidad será el pragmatismo y la reserva al realizar todo lo que te ayudará a terminar tus tareas con profundidad y esmero. Podrás concluir todos esos “Frentes abiertos”. El martes una persona amiga necesita consejo y apoyo. Deberías aprender a repartir tus responsabilidades con personas cercanas o allegadas para no realizar todo en soledad. Seguir leyendo...

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El día 24, lunes, tendrás facilidad para la comunicación y para expandir tus ideas a amistades y allegados. Te resultará más fácil acceder a ciertos asuntos que antes no podías llegar y además lo lograrás gracias a tu brillo especial. El martes tendrás mucha innovación y creatividad para empatizar con los demás y llegar a ellos. Aprovecha este día para realizar asuntos que requieran de presteza e ingenio. Seguir leyendo...

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): El lunes creerás que has renacido y que eres diferente porque tendrás más facilidad para conectar con tu interior. Y además servirá para que también conozcas mejor a los demás. El martes 25 deberás discernir a quien debes ayudar porque alrededor de ti se acercan muchas personas, pero con tu gran inspiración deberías aprender a distinguirlas. Seguir leyendo...