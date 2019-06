Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 24 al 30 de junio

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El lunes 24 tendrás que intentar con más intensidad ponerte en el lugar de los demás, para poder entenderlos. Para no errar en tus decisiones deberías escuchar a tu corazón; él nunca se equivoca.

El martes 25 te interesarás por profundizar y sondear a personas de tu entorno, a las cuales tal vez no conozcas del todo y sería muy interesante profundizar en su personalidad. El miércoles la solución a todo será que aprendas a empatizar con los que te rodean y así conseguirás que muchas de tus responsabilidades se dividan entre varios y no tengas solamente que realizarlas tú.

El jueves presta atención a las oportunidades que te ofrece la vida. Podrás organizar asuntos que deben quedar zanjados y temas financieros. El viernes podrás transformar tu vida y renacer como “el ave fénix” ya aprendiendo de tus errores y libre de cargas. El sábado 29 tendrás un carácter demasiado extremista lo que no facilita las relaciones armoniosas. Hazte valer pero manteniendo el equilibrio para “no pasarte o no llegar”. No tienes motivos para tener celos. El domingo tienes que organizar encuentros familiares que equilibren las emociones revueltas de días atrás.

