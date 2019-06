Horóscopo semanal Virgo: amor, dinero y trabajo del 24 al 30 de junio

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): El 24 todo girará a una gran velocidad y no te dará tiempo casi a atenderlo todo, porque “corre que vuela”. Deberías apreciar lo que vales y lo que eres capaz de realizar, y principalmente ver la parte positiva de todo. El martes notarás bastante nerviosismo y esto dificultará tus acciones, Para ello deberás armonizar tu interior y principalmente tus corrientes energéticas, yin /yang.

El miércoles 26 deberás evitar temas profundos o complicados o que tal vez causen animadversión, con los allegados, y así sortearás posibles malentendidos. Cobrará mucha importancia la innovación y que intentes buscar socialmente a personas parecidas a ti. El jueves 27 sentirás una gran satisfacción por el trabajo bien hecho y bien rematado y deberías evitar que tus emociones se desborden en temas de pareja.

El sábado 29 tu armonía y generosidad podrás lograr unir muchos lazos rotos estropeados con el paso del tiempo. Es el momento de reconciliaciones. Y el domingo deberás bajar las revoluciones de tus pensamientos porque no te da tiempo a tamizarlos. Emocionalmente no quieres compromisos que no puedas cumplir y llevar a cabo perfectamente.

