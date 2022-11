El rompedor producto de Mercadona para acabar con sus rivales: sus nuevos huevos por 1,80 euros

La última novedad de Mercadona está dejando sin palabras a los consumidores. La cadena valenciana ha puesto a la venta un envase de dos huevos fritos ya cocinados que solo necesitarás calentar y estarán listos para consumir. Se trata de otra apuesta del supermercado por sacar comida ya preparada. De hecho, también debutó la semana pasada con otros platos: unas gyozas orientales y un pastel salado que "está de muerte".

Mercadona ha sacado este producto en un envase de plástico donde vienen dos huevos de la talla M ya cocinados a la plancha. Se trata de una novedad muy original que resulta hasta paradójica porque dos huevos fritos no se tardan nada en hacer en la sartén. Sin embargo, vienen bien si vas con prisa y tienes que comer fuera rápidamente.

Desde el supermercado recomiendan meter el envase en la nevera según lo compres, a una temperatura que oscile entre 0 y 4 grados con el objetivo de mantener correctamente sus propiedades y que no se pongan malos. Una vez abiertos, lo ideal es consumirlos en un plazo máximo de 10 días. El envase de dos huevos cuesta 1,80 euros.

Los usuarios en redes sociales se han sorprendido mucho por este nuevo producto. De hecho, han comentado de una forma muy irónica: "Tiene huevos la cosa", "No se puede decir nunca los compraré, pero por ahora no pienso comprar..."... Sin embargo, hay que reconocer que este producto es ideal para que lo consuma la gente que no sabe cocinar.

