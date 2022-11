La fiebre por el nuevo plato oriental para llevar de Mercadona que vuela del súper: cuesta 4 euros

Las gyozas son uno de los platos más característicos de la gastronomía japonesa. Esta receta ya se ha instaurado completamente en España y ya son muchos los supermercados que lo venden en sus lineales. Es el caso de Mercadona que ha puesto a la venta un envase de 4 unidades de gyozas que están para chuparte los dedos. Este supermercado español es el preferido de los consumidores porque saca cada semana diferentes productos de alimentación que no puedes dejar pasar como sus nuevos tacos de pollo o su nuevo chocolate relleno de galleta.

Las gyozas asiáticas nos pueden recordar a las típicas empanadillas españolas de toda la vida. Se pueden rellenar de lo que quieras aunque, lo más común es hacerlo con carne y verduras. Por ejemplo, las que vende Mercadona refrigeradas están rellenas de cerdo y verduras.

Son muy fáciles de cocinar y están deliciosas. Solo tendrás que freírlas en una sartén con aceite y esperar a que su masa se vuelva dorada y crujiente. Se considera un alimento muy saludable que puedes poner de aperitivo cuando tus amigos vayan a visitarte a tu casa. El pack de cuatro unidades viene acompañado de una salsa de soja al estilo BBQ y cuesta 4 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MERCADONA NOVEDADES by @inmaysusnovedades (@mercadona.novedades)

Los usuarios que ya han comprado y probado este producto lo han recibido muy positivamente pero han destacado un inconveniente: su alto precio. La mayoría considera que este envase es demasiado caro para las pocas unidades que ofrece. Sin embargo, la cadena valenciana también las vende congeladas un precio más económico. Algunos de los comentarios han sido: "Las congeladas son una mejor opción, son bastante más baratas (2,50€ si no me equivoco) y vienen 10, justo ayer me las hice para cenar y están muy buenas" o "Las congeladas están buenísimas y mucho más baratas...como alguien ha dicho, son muy fáciles de hacer y se pueden congelar para tener siempre..."

