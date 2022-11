Arranca Black Friday 2022: estas son las mejores ofertas de Mercadona, Lidl, Carrefour...

El Black Friday está a a la vuelta de la esquina en España con grandes ofertas en una cita ineludible para todos aquellos que busquen ahorrar un poco en sus compras. Históricamente, este periodo del año se traduce en grandes descuento en textil y tecnología, pero ¿qué pasa con los grandes supermercados como Mercadona, Lidl, Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés? ¿Celebran el Black Friday?

Pues algunos sí y otros no, por lo que hemos recopilado los establecimientos más importantes para saber dónde comprar a precio de ganga y ahorrarte un buen dinero a final de mes en tu cesta de la compra.

Estos son los supermercados con descuentos en el Black Friday

Este Black Friday llegará también a los supermercados con varias sorpresas. Aunque no todos los establecimientos se sumarán a la tendencia, algunos esperarán para realizar descuentos y otros rehúsan directamente a sumarse.

Black Friday en Mercadona

Al contrario que varias cadenas de supermercados, Mercadona no participa en el Black Friday, previsiblemente, pues este año no se ha anunciado ninguna oferta para esa fecha y en la web de Mercadona no se ve prácticamente nada de color negro, a diferencia de las webs de la mayoría de comercios estos días.

Cuidado: una búsqueda en Google puede arrojar muchos resultados de Black Friday en Mercadona, pero solo se trata de portales que intentan engañar al algoritmo para conseguir visitas. Lo cierto es que la cadena de supermercados líder en España no tiene ninguna necesidad de bajar aún más sus precios o de competir con sus rivales en el Black Friday.

Black Friday en Lidl

Al igual que el año pasado, Lidl se sumará al Black Friday en 2022. La cadena alemana de supermercados, una de las favoritas de los españoles por sus bajos precios y sorpresivas rebajas, ofrecerá descuentos toda la semana.

De hecho, precisamente lo llaman 'Black Week', y da inicio este lunes 21 de noviembre. Incluye productos de cocina y hogar. Por el momento, entre lo más destacado, ofrecen una máquina automática de café Tassimo por 29,99 euros (rebajada de 105,00 euros).

Black Friday en Carrefour

Carrefour también se ha apuntado al Black Friday. Por lo que se ve en su página web, hay descuentos en todos los departamentos, también en alimentación, y todos están disponibles de forma online desde el lunes 21 hasta el domingo 27.

La empresa francesa incluye productos que arrancan desde un 20% en productos como los jamones en pieza y lotes de jamón o paleta. También un 20% en los salmones ahumados refrigerados y en todos los bombones.

Black Friday en Alcampo

Alcampo es otra de las cadenas que más apuesta por el Viernes Negro. Ha publicado un catálogo especial con ofertas y promociones para el Black Friday 2022 con descuentos en televisores, electrodomésticos, smartphones, informática, textil y decoración de hogar, menaje, videojuegos, juguetes, entre otros, pero no se han anunciado rebajas en alimentación y otros productos de supermercado.

Black Friday en Dia



Este año, la cadena de supermercados Dia no ha anunciado ninguna oferta especial para el Black Friday en su página web. Como todas las semanas, ha publicado su catálogo donde promocionan diferentes descuentos en alimentación con una gran variedad de productos: curados, quesos, encurtidos, aceites, conservas, chocolates, bombones...

Además, con el supermercado online de Dia, "te regalamos hasta 50€* para hacer tu compra en nuestra web del 21 al 27 de noviembre", dice la empresa en su web.

Black Friday en los supermercados de El Corte Inglés

Los establecimientos de Supermercados El Corte Inglés, Hipercor y Supercor también cuentan con interesantes rebajas en su catálogo semanal para comprar los productos de mejor calidad del mercado a precio reducido como: lácteos, congelados, bebidas, productos frescos, cuidado personal...

Predominan las campañas con cheques regalo en productos de muy buena calidad para empezar a preparar nuestra despensa para las fiestas de Navidad.

Black Friday en Aldi

La cadena francesa, todos los miércoles escoge una gran variedad de productos al mejor precio. Algunos los tienen poco tiempo y por unidades limitadas.

Este año, Aldi ha publicado un catálogo especial para el Black Friday que comienza el día 23 de noviembre donde promocionan diferentes descuentos en alimentación y una gran variedad de productos: jamones, embutidos, patés, aceites, marisco, frutas, detergentes, juguetes, ropa...

