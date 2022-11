La fiebre por el nuevo chocolate de Mercadona que "debería ser ilegal por lo bueno que está": 1,10 €

Aunque no se puede abusar del chocolate, es un alimento que proporciona muchos beneficios para la salud. Los expertos advierten que es un alimento rico en proteínas que favorece la circulación sanguínea y puede ayudar a disminuir la presión arterial. Además, es delicioso. De hecho, es raro que te encuentres con alguien al que no le guste el chocolate. Mercadona ha querido innovar con la receta de este producto sacando una tableta rellena que tendrás que probar. Este supermercado debuta siempre sacando productos deliciosos como su nueva mermelada de frambuesa o su receta de pan de pita.

La nueva tableta de chocolate con leche de Mercadona es de 110 gramos y está relleno de cremoso de galleta caramelizada. El relleno puede recordar a las galletas 'Lotus' de toda la vida que tanto gustan a los consumidores españoles. La unidad se puede conseguir en sus lineales por el precio de 1,10 euros.

Este alimento es perfecto para desayunar, merendar o tomar de poste. Puedes consumirlo solo o fundirlo cuando vayas a hacer creaciones propias y así sorprender a tus invitados. Por ejemplo, podrás elaborar tartas, bizcochos o galletas caseras con este alimento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MERCADONA NOVEDADES by @inmaysusnovedades (@mercadona.novedades)

Los usuarios que ya lo han probado recomiendan este producto sin dudarlo y, como está tan bueno, muchos dicen irónicamente que tendrán que dejar la dieta. Otros comentarios han sido: "Está buenísimo! Yo solo me comí una onza y me supo a gloria", "No lo compréis!!!!! Es un puñetero vicio" o "Demasiado bueno, debería ser ilegal".

