El gran bombazo de Carrefour: saca a la venta el sofá cama más barato del mercado por 149 euros

La falta de espacio en los hogares españoles provoca, muchas veces, que no podamos invitar a nadie a dormir porque no tenemos sitio. Una buena opción para solventar este problema es comprar un sofá cama que sea de buena calidad y cómodo. Carrefour vende este producto que tiene un precio arrollador: es de los más baratos del mercado. Y es que, últimamente este supermercado español no para de sacar artículos innovadores y prácticos como su nueva mochila taburete para ir de excursión o el colchón que regula la temperatura de tu cuerpo.

El sofá convertible en cama clic clac de Carrefour cuenta con una apertura tipo libro. Es perfecto para que tus invitados puedan disfrutar de tu hogar el mayor tiempo posible y te cabe en cualquier sitio: las medidas del sofá son 179x93x77cm y la cama mide 179x108x35cm Es uno de los productos más baratos del mercado: solo cuesta 149 euros y se puede comprar de manera online.

Es muy fácil e intuitivo de montar y de sacar la cama: basta con levantar el asiento para inclinar el respaldo y convertir el sofá en cama. Está disponible en color gris textil y sus patas delanteras están cromadas. Desde la cadena recomiendan limpiarlo mediante un trapo humedecido en vez de tener que desmontar toda la estructura.

Sofá cama Carrefour

Está fabricado con materiales de alta calidad:madera y metal. Es perfecto para llevar a cualquier lugar o casa donde quieras dormir porque no pesa demasiado... Como no podía ser de otra manera, es uno de los best sellers del supermercado español porque destaca por su comodidad y sobre todo, por su irresistible precio.

