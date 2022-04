Vuelven a Lidl los helados que se agotaron el año pasado: más sanos y cuestan 2,25 euros

Pocos supermercados pueden superar a Lidl en cuanto a popularidad y competitividad dentro de su sector. Su consolidada posición en Europa y España está estrechamente ligada a la increíble relación calidad-precio de sus productos. Sea del tipo que sean, electrónicos como proyectores para ver películas en casa o mobiliario como el armario de madera para guardar toallas, Lidl siempre sorprende. En esta ocasión, lo han hecho con sus nuevos helados.

Este último chollo tiene, además, otro punto muy positivo que juega a su favor: se trata de helados con un alto contenido en proteínas. No en vano, la marca que los comercializa se llama Gelatelli High Protein. Estos helados ya salieron a la venta hace un año y se agotaron en un tiempo récord. Tras un tiempo sin existencias, han vuelto para contentar a los clientes.

Y ¿qué los hace tan especiales? Pues, por un lado, que son helados mucho más completos de lo habitual en este tipo de alimentos. Desde Lidl aseguran que "menos es más" y que "menos calorías y más proteínas, junto con una variedad de sabores irresistibles, hacen de este helado el candidato ideal para cualquier tipo de paladar".

Por otra parte, sus componentes hacen de este helado un complemento ideal también para deportistas que quieran darse un capricho sin poner demasiado en peligro su dieta. Esto es así debido a su bajo contenido en azúcares y grasas, sin renunciar al sabor dulce que debe poseer un buen helado.

Los hay de tres sabores diferentes: caramelo salado, chocolate cremoso y galletas y crema. Su precio es de 2,25 euros, un auténtico chollo si se tiene en cuenta que el año pasado costaban casi 3 euros. Es posible que la alta demanda haya contribuido a reducir los costes del producto.

Se trata, por tanto, de una opción ideal: aportan 128 calorías y 8 gramos de proteínas. No obstante, no hay que olvidar que se trata de un helado y no se le puede pedir que sea igual de sano que una fruta. En este caso, el truco está en los edulcorantes que sustituyen al azúcar. Por ello, sigue siendo conveniente no pegarse atracones. Como dice el refrán: lo bueno, si breve, dos veces bueno.

