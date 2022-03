El mejor detergente para Samantha Vallejo-Nágera, jurado de MasterChef: cuesta 3,48 euros

Los cocineros tienen un trabajo muy completo y sacrificado porque, muchas veces, no solo tienen que preparar platos si no también fregar los cubiertos y objetos culinarios que han utilizado. Por eso, es de vital importancia contar con un detergente adecuado para que el menaje se quede limpio y sin grasa. Una de las referentes en el sector culinario, la chef Samantha Vallejo-Nágera ha elegido el jabón "Fairy Maxi Poder"como su favorito para fregar los platos.

La presentadora del programa de televisión MasterChef lleva siendo embajadora y consumidora habitual de la marca desde hace ya mucho tiempo y, como no podía ser de otra manera, le ha encantado su nuevo lanzamiento. Así lo ha explicado: "desde hace mucho tiempo, llevo usando los productos de Fairy por su constante innovación y efectividad. Me considero una Fairy-Lover y ahora que he descubierto, la solución para conseguir apurar hasta la última gota, aún más. Fairy Maxi Poder, la nueva botella boca abajo, con la que consigo el máximo poder".

Fairy Maxi Poder es el nuevo producto de la marca líder en detergentes que se caracteriza por tener un diseño innovador de "botella boca abajo"que facilita su uso y su aprovechamiento. Además, presenta una fórmula mejorada que proporciona una limpieza brillante en la vajilla, sin necesidad de dejarla en remojo para conseguir eliminar los restos de suciedad más difíciles. Este producto tiene una capacidad de 640 ml y se puede encontrar en los supermercados Hipercor y El Corte Inglés por tan solo 3,48 euros.

Samantha Vallejo- Nágera en Master Chef.

Otra de las peculiaridades de este producto es que es sostenible para el medioambiente debido a que su envase ha sido elaborado al 100% con plástico reciclado.

También te puede interesar...

-El zapatero definitivo de Lidl para familias numerosas y enrollable que sale tirado de precio

-El nuevo pan de Mercadona para hamburguesas que salva a muchos: cuesta 2 euros

-Las nuevas natillas de chocolate de Carrefour sin azúcares: el pack de cuatro cuesta 0,72€

Sigue los temas que te interesan