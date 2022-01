Dabiz Muñoz cumple 42 años: la espina clavada que el Mejor Cocinero del Mundo no logra quitarse

Dabiz Muñoz (42 años) lleva años esforzándose para posicionar su cocina y su particular manera de entender la gastronomía en lo más alto. Un sueño que se hizo realidad el pasado mes de septiembre, cuando los Top Best Chef Awards 2021, celebrados en Ámsterdam, le consolidaban como el "Mejor cocinero del mundo" tras muchos años de "creatividad, dedicación y trabajo duro", según expresaba él mismo.

Este sábado, día 15 de enero, el chef más famoso del panorama nacional, también gracias a su relación con Cristina Pedroche (33), celebra una nueva vuelta al sol cargada de éxito personal y profesional gracias a sus negocios, en los que tiene, sin embargo, una espina clavada de la que no logra deshacerse.

El imperio del madrileño, que puede presumir de tener 3 estrellas Michelin, se basa en cuatro negocios de éxito: DiverXO, StreetXO, el GoXO (en Madrid y Barcelona) y dos food trucks ubicados en la capital. Además de algunos productos que se venden en supermercados y, en temporada navideña, de una selección de turrones y roscones.

Un éxito con el que más de uno estaría muy satisfecho pero que a Dabiz Muñoz se le queda corto. En más de una ocasión ha compartido sus ganas de ir más allá y extender su influencia fuera de las fronteras de España. Una ambición laboral que no solo no ha logrado llevar a término, sino que además se llegó a convertir en un quebradero de cabeza, pues pese a su insistencia no ha logrado plantar la semilla 'XO' en el panorama internacional.

Dabiz Muñoz en su local DiverXO, en Madrid. Instagram

Parecía que lo conseguiría en Londres, donde aterrizó en el año 2016 con StreetXO, una inversión de cuatro millones de euros y muchas ganas de sorprender y enamorar a los británicos. Sin embargo, ni los sabores de sus platos ni la decoración del local arraigó en el país de Isabel II (95) y, tras muchos problemas y pocos beneficios, decidió echar el cierre definitivo en diciembre de 2020.

"Viendo lo que ha pasado en Reino Unido, habríamos tenido que cerrar igualmente, y se habría llevado por delante a mis otros negocios", contó en febrero del pasado año en la Cadena Ser, refiriéndose al Brexit. "Tuvimos que decidir qué hacer con él. El último año y medio allí conseguimos pintar de verde la cuenta de resultados, pero tuvimos que decidir qué era lo inteligente. Decidir fríamente qué era lo inteligente. ¿Qué es lo inteligente, dar un pasito atrás para dar dos adelante? ¿Dejar que un barco se hunda y que hunda toda la flota? Lo inteligente fue lo que hice", sentenciaba.

Cuatro años después ponía así punto final a su deseada expansión, en la que también estuvo implicada su mujer, que no dudó en hacer las veces de inversora para facilitar esta aventura.

Centrado en los negociones nacionales

De momento, parece que Dabiz Muñoz ha aparcado sus deseos de expansión internacional, dejando para otro momento el objetivo que pronunciaba en 2015 de hacer llegar su nombre y establecerse en Londres, Nueva York y Asia. Siete años después, pese a que llegó a anunciar que su desembarco en Manhattan tendría lugar para finales de 2016 y, la de oriente, en 2016, es solo en España donde ha conseguido establecerse.

Aún así, no le ha ido nada mal y es que tanto en Madrid como en Barcelona sus restaurantes son todo un éxito que, por supuesto, comparte con Cristina Pedroche, su mejor embajadora y mano derecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

[Más información: Dabiz Muñoz se enfunda el vestido de mascarilla que Cristina Pedroche lució en 2020: así le queda]

Sigue los temas que te interesan