Cristina Pedroche, detrás de los últimos éxitos de Dabiz Muñoz: así ha hecho crecer el imperio de su marido

Dabiz Muñoz (41 años) se encuentra en el mejor momento de su carrera. El pasado mes de septiembre, en una gala celebrada en Ámsterdam, consiguió el primer puesto en los Top Best Chef Awards 2021, convirtiéndose en el "mejor cocinero del mundo". Un reconocimiento que, según él mismo expresó, le fue concedido después de muchos años de "creatividad, dedicación y trabajo duro".

Tras el triunfo de DiverXO y StreetXO, el cocinero ideó una propuesta de cocina de autor a domicilio que, un año después es un total éxito. Ahora, este proyecto ofrece nuevas experiencias a sus clientes con food trucks instalados en Madrid y Barcelona. Se trata de una oferta de hamburguesas originales, de las que ha presumido Cristina Pedroche (33) en sus redes sociales. Y es que la orgullosa esposa del chef se ha convertido en su gran apoyo y aliada. Gracias a ella, de hecho, debe parte de su éxito. Sobre todo, en lo que se refiere a redes sociales.

Tal y como ha comprobado EL ESPAÑOL, a través de los resultados que arroja la herramienta Social Blade, tanto las redes sociales de Dabiz Muñoz como la de los restaurantes que gestiona, incrementan sus números de seguidores cada vez que Cristina Pedroche promociona sus productos.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en una imagen compartida en Instagram. Redes sociales

Tras subir una publicación a su perfil de Instagram, donde aseguraba que la hamburguesa de GoXO es "algo extremo", la red social del restaurante consiguió su mayor pico de followers del mes. En total, alrededor de 4.000 seguidores en cuatro días. Solo la jornada siguiente al post de Pedroche, el perfil del mencionado restaurante obtuvo 1.914 usuarios nuevos. El mismo efecto se observa en la cuenta personal de Dabiz Muñoz, quien en los tres días siguientes a la publicación de su mujer adquirió 3.225 seguidores, la cifra más alta en lo que va de noviembre.

Pocos días antes, Cristina Pedroche también dio visibilidad a StreetXO, al que catalogó como uno de sus "sitios favoritos de Madrid". Inmediatamente después, el número de followers se disparó, obteniendo el mayor pico del mes. Aunque la cantidad no fue tan asombrosa como la de GoXO, sí se observa un incremento con respecto a otras jornadas. En total, 1.516 seguidores los cinco días después del post.

No es de extrañar el gran poder que ha ejercido la presentadora en los perfiles de su marido y los restaurantes que gestiona. Y es que en su plataforma, Cristina Pedroche suma casi tres millones de followers, una impresionante cifra que durante varios años la ha convertido en una de las más seguidas y poderosas -en términos de redes sociales- de España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

El chef, consciente del gran apoyo que ha recibido de su mujer, suele manifestar públicamente lo agradecido que está con ella. Así quedó visible hace unas semanas, cuando dejó el siguiente comentario junto a una fotografía colgada por Cristina Pedroche después de Muñoz se convirtiese en el mejor cocinero del mundo: "Tú me has enseñado todo. Tú me haces mejor persona y mejor cocinero. La presentadora, por su parte, se refería a él como "el número uno en todo lo demás". Además, se deshacía en halagos y le expresaba: "Muy orgullosa de ti y del camino que eliges para ser mejor persona".

En Ámsterdam, Pedroche ya celebraba la gran victoria de Dabiz Muñoz con un vídeo que desvelaba su paso por la alfombra roja y su gran emoción. "Marido es el número 1 del mundo. Yo ya lo sabía, pero que lo reconozca una lista mundial con tanto prestigio es que no me puede hacer más feliz. Seguimos", escribía la madrileña, demostrando que ella también es parte del exitoso negocio gastronómico que ha consolidado el chef.

[Más información: Cristina Pedroche: "La finalidad de una mujer no es ser madre, es una opción"]

Sigue los temas que te interesan