David Muñoz se enfunda la armadura dorada de Pedroche en las campanadas de 2019: así le queda

A pesar de los momentos tan complicados que está atravesando con sus negocios, David Muñoz (40 años) sigue fiel a su tradición de todos los años: 'calentar' la aparición de su mujer Cristina Pedroche (31) en las campanadas de Antena 3 enfundándose el traje que ella lució el año anterior.

Este 2020, a pesar de que no ha sido un año fácil para él, ha vuelto a hacer lo mismo. "Un año más, como ya es tradición, Marido demostrando que está más bueno que yo", ha expresado en Instagram la presentadora vallecana. Por su parte, el chef también ha publicado la imagen junto a un mensaje: "Pues ya tengo todo a punto para ver a la Pedroche en Campanadas y ver qué me va a tocar ponerme el año que viene. Un año más, y ya van unos cuantos, sigo demostrando que incluso a mis 40 años los vestidos de Cristina Pedroche parecen más confeccionados para mí que para ella... Nada más que decir ni añadir, solo que... Feliz año cabrones". El cocinero tiene que sostener con sus manos únicamente la parte delantera del vestido -o armadura dorada- puesto que no le entraba ya que estaba realizado a medida para su mujer.

"Se trata de una escultura del artista Jacinto de Manuel. Hecho artesanalmente con pan de oro reciclado y al que su creador ha llamado 'Venus MMXX'", explicaba hace 12 meses sobre su polémico vestido.

Un año complicado

En 2020, cuatro años después de abrir su local StreetXO en la capital británica, el marido de Cristina Pedroche llevó a concurso y liquidación el establecimiento, que permanecía cerrado desde el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus.

De esta manera, el empresario da carpetazo definitivo al proyecto al que ha entregado buena parte de sus esfuerzos -y de su dinero- en los últimos años. El madrileño invirtió seis millones de euros en este local en 2016 y pagaba 400.000 euros anuales de alquiler, según publicó Expansión. Sin embargo, el restaurante no daba los resultados esperados y los socios fueron abandonando el negocio.

A pesar de estas malas noticias, Muñoz ha decidido ser fiel a la tradición que él mismo se ha impuesto desde hace seis años. Desde que en 2014 Cristina Pedroche presentase sus primeras Campanadas (antes en La Sexta y después en Antena 3), David decidió lucir y postear los exclusivos vestidos con los que su mujer dio la bienvenida al año desde los famosos balcones donde se erige el kilómetro cero. Muy activos en sus relativas cuentas de Instagram (entre los dos suman más de 3 millones de seguidores), ambos han publicado el montaje de las instantáneas año tras año.