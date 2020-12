Sergi Arola se casa por sorpresa en Chile con su novia, Francisca Laree

Aunque la pareja ha disfrutado de un corto noviazgo, Sergi Arola (52 años) y su novia Francisca Laree (33) se han dado el 'sí, quiero' por sorpresa en Chile. Siempre muy discreto con su vida privada, el chef ha aprovechado estas fechas tan especiales para casarse en una ceremonia civil de lo más íntima en el Registro Civil de Quilimari, un municipio situado al norte de Santiago.

A pesar de que las circunstancias sanitarias no les han permitido organizar una gran celebración, la pareja festejó la boda junto a los testigos en el restaurante Olam de Santiago de Chile, el primer zero waste de Latinoamérica. El recién estrenado matrimonio y los asistentes degustaron un menú de ostras y atún preparado por el chef Raúl Yáñez con el que el cocinero catalán tiene una gran amistad.

"Ayer fue un día muy, muy especial para Francisca y para mí..." ha compartido el chef en una publicación de su cuenta de Instagram. "Ya vendrán tiempos para celebrarlo con amigos y familia, ahora no toca. ¿Qué puedo decir? Soy feliz y eso este maldito 2020 pese a todos los golpes que ha dado no me lo puede quitar", comenta Arola en dicha publicación.

Esta sería la segunda boda para Sergi Arola que ya estuvo casado con la actriz valenciana Sara Fort (42) con la que tuvo dos hijas, Ginevra y Carla. Tras poner punto final a su matrimonio en 2012, el chef mantuvo una relación con la presentadora Silvia Fominaya (45) con la que finalmente también acabó rompiendo.

Hace algo más de un año, Silvia Fominaya concedía una entrevista en este diario afirmando que la relación con Sergi Arola no era mala, aunque sí que era inexistente. "Todo va bien. Yo hablé con él anteayer por otro tema que tenemos en común. No es cierto que estemos mal... No hay relación, como todo el mundo sabe. Mira, si hubiera conocido a Sergi a lo mejor hoy, pues quizá seguiríamos juntos y habría sido para siempre. Pero es que yo empecé la relación con él ocho meses después de mi divorcio, no había guardado ni el 'luto'. Yo aún quería al padre de mis hijos, pero no podía por las circunstancias que todo el mundo sabe".

Sergio Arola y su actual esposa, Francisca, vivieron una relación muy especial desde el principio. Él vivía en Madrid y ella en Chile, donde ahora se han jurado amor eterno. Además, en mitad de su romance llegó la pandemia, que los pilló a cada uno en su país natal. "Es una relación un poco especial, pero muy linda. Para mí es un ángel. Nos conocimos haciendo El discípulo del chef, un programa que grabé en Chile hace unos meses. Nos enamoramos y cuando se puede ella viene para acá o yo voy para allí. ¡Benditas videollamadas! Llevamos siete meses, casi ocho", confesó Arola a EL ESPAÑOL el pasado mes de mayo.

Arola sólo tiene palabras de respeto y admiración hacia su pareja, Francisca. "Es enfermera, trabaja en una Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica en Santiago de Chile desde hace 10 años. Fue segunda de su promoción. Ahora mismo tiene bastante trabajo. Admiro su profesión con absoluta humildad y, además, bajando las orejas. Cuando nosotros decimos que la hostelería es muy dura, no hay nada como salir con un sanitario para darse cuenta de que es un mito. Ahora valoramos oficios a los que antes no les dábamos tanta importancia", afirmaba en aquellos duros momentos de la primera ola de coronavirus que dejó a los hospitales del mundo al borde del colapso.

