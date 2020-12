Máximo Huerta vuelve a la televisión tras uno de sus años más complicados

Político, escritor, periodista y presentador de televisión. Son varias las facetas de Máximo Huerta (49 años) pero, tras su éxito en la literatura y su efímero y polémico paso por el Ministerio de Cultura y Deportes, ha decidido volver en 2021 a la televisión, el medio que le dio la popularidad, dejando atrás un año especialmente complicado para él.

Huerta se abrió en canal en el especial de Socialité que se emitió el día 25 de diciembre para hablar de cómo se estaban desarrollando sus navidades. "Mi madre dijo que no quería adornos, no quería estos días fingir alegría", confesó.

Sólo unas semanas antes, el autor de El susurro de la caracola, explicó el pasado 12 de diciembre en un acto en La Casa del Libro la difícil situación que estaba atravesando. "Es un año complicado, no me quiero quejar porque tengo esa luz. Mi madre ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola", contó y deseó que en 2021 su único sueño es "que el tumor vaya bien, que no sea nada malo... No le pido nada más, me da igual todo".

Máximo con su madre el día que tomó posesión del cargo como ministro. Gtres

Para estar más cerca de su madre, el escritor ha aceptado un nuevo proyecto televisivo en su tierra natal. Máximo ha fichado por el canal autonómico de la Comunidad Valenciana À Punt. Este canal tomó el testigo del antiguo Canal 9 en el que el periodista inició su trayectoria profesional en 1997 hasta que su salto a la televisión nacional tres años después. En el canal autonómico valenciano, Máximo fue reportero y presentador de espacios informativos.

El reto de mejorar la audiencia

Huerta se encargará del nuevo magacín vespertino de À Punt en sustitución de Carolina Ferre (45) que conducía el programa de las tardes producido por Secuoya desde la puesta en marcha del canal en 2015. Será el 11 de enero cuando se inaugure el nuevo programa del canal autonómico. El programa estará producido por Buendía Estudios, joint venture de Telefónica y Atresmedia.

Huerta, es un fichaje de Alfred Costa, el máximo responsable del canal para intentar mejorar los resultados de audiencia de À Punt. "Cuando Canal 9 cerró estaba en un 4%. Nos acordamos de ella, pero nos hemos olvidado de las últimas cifras, del arraigo de la tele en sus últimas cifras. Esta radiotelevisión viene de cero y se sitúa en dos años en un 3%. Es verdad que nace en un entorno de expectativas muy referenciado en un segmento de edad y de población muy particular: cosmopolita, grandes urbes, perfil que llamamos adulto, de 14 a 45 años, que es donde se asienta el perfil específico de la cadena", contaba Costa en Valencia Plaza.

Carolina Ferre. Atresmedia

"En el proyecto que yo presento, lógicamente, se va a buscar a dos segmentos. Son los que están delante de la tele mayor número de horas. Ahora detectamos que efectivamente los de 45 sí que ha caído algo el consumo en esta zona por una cuestión lógica. Pero el de 65 que no ha caído es el que aporta, por ejemplo, por las tardes, mayor cantidad de posibilidades de generar audiencia. Si estamos en un 3,2% y estamos por referenciar los dos grandes espacios demoscópicos de consumo televisivo… pues la franja de crecimiento no parece pequeña", contaba Costa cuando tomó posesión del cargo el pasado mes de marzo.

Este proyecto supone la vuelta del escritor a sus labores de presentador de televisión después de que Televisión Española cancelara en mayo A partir de hoy, la tertulia que presentó durante 9 meses en el horario de mediodía en la cadena pública.

"He sido muy feliz presentando A partir de hoy, pero la aventura ha llegado a su final. Gracias a RTVE por volver a confiar en mí. Gracias al equipo y a todos los invitados. De momento, os espero el 19 de mayo con mi nueva novela Con el amor bastaba. Gracias por el cariño", publicó en ese momento su perfil de Twitter.

Alfredo Costa. Europa Press

Desde entonces se centró en cuidar a su madre y su nueva novela. A nivel televisivo sólo se dejó ver otra vez, sorprendiendo a todos, siendo el cuarto participante de Mask Singer, uno de los formatos revelación de la televisión en 2020.

Las pistas que había dejado durante los programas anteriores eran las siguientes: "Aunque me encanta estar cerca de los humanos, un tatuaje (un ancla en el brazo) siempre me recuerda de dónde vengo", "En el Mediterráneo me siento como gamba en el agua y, en especial, en el oleaje de la Costa Blanca" y "Aunque soy un ser acuático, me interesa mucho la actualidad y los deportes me encantan. Eso sí, prefiero seguirlos desde las profundidades porque fuera del agua no aguantaría ni una semana". El escritor entonó la canción de Ricky Martin (48) Vente pa' ca.

Ahora, Huera vuelva a la cadena donde todo empezó con el reto de mejorar sus audiencias mientras acompaña a su madre en un momento complicado de salud que es su mayor preocupación y, a la vez, su mayor esperanza de cara a 2021.

[Más información: Máximo Huerta es Gamba en 'Mask Singer': se desvela uno de los grandes misterios de la edición]