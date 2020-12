David Muñoz cierra su restaurante de Londres: la mala racha persigue al marido de Cristina Pedroche

El chef David Muñoz (49 años) ha puesto fin a su aventura culinaria en Londres. Cuatro años después de abrir su local StreetXO en la capital británica, el marido de Cristina Pedroche (32) ha llevado a concurso y liquidación el establecimiento, que permanecía cerrado desde el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus.

De esta manera, el empresario da carpetazo definitivo al proyecto al que ha entregado buena parte de sus esfuerzos -y de su dinero- en los últimos años. El madrileño invirtió seis millones de euros en este local en 2016 y pagaba 400.000 euros anuales de alquiler, según ha publicado Expansión. Sin embargo, el restaurante no daba los resultados esperados y los socios fueron abandonando el negocio.

Finalmente, la Covid-19 ha dado la puntilla al StreetXO londinense, pese a que hace sólo unas semanas en cocinero aseguraba estar ideando "nuevos platos" para este restaurante, unas ideas que ahora nunca llegarán a materializarse.

Este traspié profesional se suma a las desgracias que el reputado cocinero ha vivido este 2020, cuando la crisis sanitaria y la mala fortuna parecen haberse cebado con sus proyectos.

Nuevas oportunidades

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo)

El proyecto estrella de Dabiz Muñoz en España, DiverXO, ha sufrido tres cierres forzosos en apenas seis meses. En marzo, el chef se veía obligado a bajar la persiana durante el estado de alarma. Cuando por fin pudo reabrir, un incendio en la cocina obligaba a volver a clausurar el local en agosto. Un mes después, varios positivos por coronavirus entre sus trabajadores provocaban el tercer cierre del restaurante.

A pesar de ello, el cocinero ha sabido reponerse y seguir apostando por nuevos negocios en los que desarrollar su innovador concepto gastronómico. Así, se ha atrevido a lanzar GoXO en plena pandemia, un servicio de comida a domicilio adaptado a su peculiar estilo. Además, a principios de diciembre este delivery abría su primera sede física en Madrid, un food truck aparcado frente a El Corte Inglés de Castellana que ofrece platos 'de diseño' para llevar.

Más allá del tropiezo empresarial en Reino Unido, el chef no se ride y continuará intentando expandir la marca 'XO' fuera del las fronteras españolas. Así lo anunciaba el pasado verano, cuando desvelaba que estaba preparando la apertura de una nueva sede fuera de Europa, aunque hasta ahora no ha dado más detalles.

Feliz momento

A pesar de las desgracias, el chef vive un buen momento personal y profesional.

La idea de GoXO surgió durante el confinamiento, cuando la falta de trabajo y la convivencia con Cristina Pedroche desembocaron naturalmente en la creación de este nuevo concepto de cocina. "Soy hiperactivo a nivel físico y mental y tenía la necesidad económica de hacer algo. Empecé con Cristina a hacer GoxO en casa y, después, con videollamadas con mi equipo. Desde el primer momento, tuve claro que tenía que crear una marca nueva con unas reglas nuevas", confesaba hace unas semanas Muñoz en un evento organizado por la Guía Michelín.

De hecho, la esencia de su mujer también está presente en la carta de este food truck, pues su postre estrella es la "tarta de queso de La Pedroche", un plato que la presentadora elaboró durante la cuarentena y que tuvo una gran acogida entre sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo)

Juntos, David y Cristina han sabido capear los contratiempos y reinventarse para seguir adelante, unidos en lo personal y también en rentables negocios. Buena muestra de que su situación financiera no va nada mal es la impresionante mansión a la que la pareja se mudaba en septiembre, una vivienda de 1.000 metros cuadrados situada en una lujosa urbanización de Madrid.

"Nos ha pasado de todo, pero no me quejo, estamos bien, tenemos muchas ganas, muchas ideas, mucho talento para seguir", comentaba Pedroche en una entrevista con Europa Press a principios de noviembre. Y es que, según sus palabras, a pesar de los incidentes puede considerarse afortunada: "No debería pedir nada porque lo tengo todo, lo que más pido es salud para todos. Al final da igual que tengas mucho trabajo o mucho amor, si no tienes salud no sirve de nada, que se acabe ya este año y que saquen la vacuna".

[Más información: Cristina Pedroche desvela su mayor deseo para las Campanadas]