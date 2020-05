Cristina Pedroche y David Muñoz, el matrimonio más rentable del confinamiento: así 'amplían' sus negocios

Este 11 de mayo Madrid esperaba abrir sus terrazas y así dar un poco de respiro al sector hostelero, pero finalmente, los datos sanitarios de la comunidad madrileña no están preparados para superar la fase 0, según ha decretado el Gobierno. Por eso, propietarios de bares, camareros, jefes de sala y chef tienen que esperar para volver a su puesto de trabajo. A este grupo pertenece el cocinero David Muñoz (40) -o Dabiz, como él mismo se presenta al público- y por eso ha tenido que reinventarse durante el confinamiento para intentar sacar alguna rentabilidad a la situación. Y su mujer, la presentadora Cristina Pedroche (31 años), tampoco se ha quedado quieta y ha sacado provecho a la cuarentena nacional.

El matrimonio ha pasado el confinamiento en los 137 metros cuadrados de su coqueta casa en el barrio madrileño de Embajadores. Muchos ratos entre fogones, mucho yoga y tardes de terraza al sol es algo que han repetido continuamente durante estos 55 días de encierro, pero también han ejercido su profesión a distancia.

La comunicadora y el cocinero han visto un filón en las herramientas tecnológicas del siglo XXI y Pedroche ha podido seguir con su labor de presentadora gracias a las redes sociales, mientras su marido ha potenciado y diversificado su negocio vía app -aplicación móvil-.

The Mirror es el programa que ha puesto en marcha la vallecana en su Instagram TV con la colaboración de la marca deportiva Puma. Se trata de un vídeo de alrededor de 10 minutos de duración en el que Pedroche entrevista a deportistas muy reconocidos mientras entrena con ellos. Puma paga la creación y edición del proyecto y cede la ropa que ambos protagonistas muestran. El gimnasio en el que se llevan a cabo las reuniones es Grow Performance, local de Vikika Costa, una de las grandes amigas de la comunicadora.

De hecho, Vikika -de nombre Verónica- ha sido la tercera atleta entrevistada por Cristina, tras el futbolista Santi Cazorla (35) y la boxeadora Miriam Gutiérrez 'La Reina' (37). El programa lleva tres emisiones desde que se estrenó el pasado 21 de abril y acumula más de medio millón de visualizaciones por episodio.

Cristina Pedroche junto a Vikika, amiga, dueña de su gym favorito y entrevistada en 'The Mirror'.

De esta forma, la presentadora ha podido seguir con su labor comunicativa durante el encierro, pero la readlidad es que todos los vídeos fueron grabados antes del estado de alarma. Sin embargo, cuando Madrid pase a la fase 1, el gimnasio anunció que abriría sus puertas de forma cautelosa, y quizá la estrella de las Nocheviejas pueda seguir ampliando sus capítulos de IGTV.

Mientras, David Muñoz también ha reinventado su negocio. Después de crear DiverXO, StreetXO, StreetXO London, llega GoXO. Debido al confinamiento, el chef no puede sorprender a sus clientes cara a cara y por eso ha decidido que ese distanciamiento no tiene por qué hacer que sus fieles seguidores no se deleiten con su comida.

DiverXO, StreetXO y ahora llega El GoXO, su servicio a domicilio.

Así que el cocinero, que posee restaurantes galardonados con tres estrellas Michelin, ha lanzado por primera vez en su historia hostelera el servicio de comida a domicilio que está disponible desde este pasado fin de semana.

Pero al igual que todo lo que hace el madrileño, este servicio sigue su toque personal y característico tal y como él mismo explicó en sus redes el día del lanzamiento: "Un nuevo concepto de comida a domicilio. Comida casera imaginativa. Pero de momento vamos a ir muy poco a poco con los pedidos, os pedimos paciencia, por favor. Nuestra prioridad es siempre la calidad ante todo, por eso queremos que esta carrera sea a largo plazo. Iremos aumentando el número de pedidos según vayamos viendo que todo va bien. Todos nuestros platos representan el gochismo ilustrado. Un plato es suficiente para que una persona goce fuertemente y quede satisfecho 100%".

David Muñoz reinventa su negocio con 'GoXO', su servicio de comida a domicilio JALEOS

El servicio de comida se puede pedir vía Glovo, y de hecho posee un apartado propio dentro de la aplicación. En su listado de platos disponibles se pueden ver algunos de la carta más exótica de StreetXO, como "gnocchis de patata con boloñesa de chorizo de León ahumado y crema de mandarina-mostaza antigua" o "lentejas estofadas al curry con gambones, hierbabuena y mantequilla de limón".

Sin duda, el matrimonio Muñoz Pedroche ha sabido sacar partido al tiempo de confinamiento y lejos de acomodarse y dejar pasar los días, se han mantenido activos y viendo la forma en la que rentabilizar esta difícil situación. Ella lo ha hecho haciendo lo que mejor sabe, entretener e informar; y él, llevando a los hogares los manjares que le avalan como uno de los mejores chefs de España.

