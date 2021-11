Las navidades más tristes de María Teresa Campos por el enfrentamiento familiar: la condición a sus hijas

No hay paz, ni se prevé cerca, en el universo de las Campos. La relación entre Terelu Campos (56 años) y su hermana, Carmen Borrego (55), es "insostenible" y ya no se hablan para nada, evitan cualquier tipo de comunicación, según la información a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Esta semana, una revista del corazón aseguraba que Terelu está "indignada" con el último movimiento televisivo de Borrego al someterse al polígrafo de Sábado Deluxe. Un recrudecimiento en su tirantez de meses que parecía haberse suavizado días antes, en el cumpleaños de Belén Esteban (48).

Ambas hermanas asistieron y hablaron, desde la cordialidad. Así lo narró Terelu en su espacio de Viva la vida. Parecía, y solo parecía, que se había tendido un puente entre ellas, pero nada más lejos de la realidad. La visita de Carmen al Deluxe para someterse a los cables de Conchita fue "la peor de las bofetadas" para su hermana. Terelu se siente "como imbécil" por creerse ese intento de acercamiento y esa charla que pasó de ser íntima a radiada en televisión. Borrego volvió a hablar de la familia, de su sobrina, Alejandra Rubio (21), y de su complicada relación con su hermana mayor.

María Teresa Campos junto a sus hijas, Terelu y Carmen, y su nieta Alejandra durante la celebración de su 79 cumpleaños en 2020. Gtres

Una suerte de traición que se suma a meses de desencuentros entre las hermanas, de comentarios que Terelu entiende "hirientes" y poco éticos en una familia. Menos, en una hermana. "Todo esto era impensable en el universo de las Campos", aseguró Terelu, emocionada, horas antes del Deluxe. Tampoco se ponen de acuerdo en la gestión mediática de su madre, María Teresa Campos (80), uno de los principales motivos que las comenzó a distanciar. De Campos madre este periódico tiene nuevos datos. Hasta hace unos días, María Teresa desconocía la verdadera naturaleza del distanciamiento de sus hijas.

Solo había escuchado a los reporteros gráficos que le preguntaban y poco más. Apenas si ve televisión. Vivía, pues, un tanto al margen, pero terminó por enterarse. Según la información que maneja este medio, se cogió un tremendo "disgustazo": "Teresa está muy triste ante esta situación, no entiende cómo las hijas han llegado a este estado. Cuando escuchó los insultos se quedó sorprendida. También sufre porque Carmen y Alejandra tampoco se hablan. No tiene ánimos para nada". Y se añade: "También se junta a que todavía no está acomodada en su nueva casa y vive con Terelu".

Una de las últimas imágenes de María Teresa Campos visitando su nueva casa. Gtres

Ha pedido, cuando no implorado, a sus hijas, que se olviden de las cámaras, que se sienten en la intimidad y aclaren sus diferencias antes de que lleguen estas fechas tan señaladas. "Teresa no quiere ningún tipo de alboroto ni tensión. Desea pasar unos días lo más calmados posible. Vivir en paz y que la dejen en paz". Se explica al otro lado que Teresa evita posicionarse, pero sí se informa de que llamó hace unos días a Carmen un tanto enfadada solicitándole explicaciones.

La persona que en estos momentos está intercediendo entre las hermanas Campos se llama Gustavo Guillermo, el chófer y mano derecha de Teresa. Él está desempeñando la difícil tarea de acercar posturas. También está "muy preocupado" por la situación el marido de Carmen Borrego, José Carlos Bernal. Por su parte, Alejandra Rubio ha tomado una drástica decisión al respecto de su problemática con su tía: tan solo accederá a tender puentes si Borrego deja de hablar de ella en televisión y, sobre todo, de su vida privada. Ella solo mira por el bienestar de su abuela, Teresa Campos, y de su madre, Terelu.

La nueva vida de Alejandra como actriz

Desde pequeña, Alejandra Rubio es una persona creativa, con buen gusto para la moda, con sensibilidad a la hora de dibujar, algo tímida, pero con carácter. Su abuela, Teresa, se lo repitió hasta la saciedad: "Tú lo que tienes que hacer es estudiar Arte Dramático".

Ahora, Rubio se ha matriculado en el Estudio Juan Codina, ubicado en el bohemio barrio de Lavapiés. Según su propio fundador, "este trabajo está basado en el misterio. El único que tiene capacidad para mantener ese misterio, precisamente porque nació para ello -nació actor, creo que un actor nace y no se hace-, es el actor. Que sepan qué es lo que hay que hacer sin necesidad de estar esperando eternamente a que les resuelvan su problema".

Alejandra Rubio en su último evento público. Gtres

Codina afirma que existe un "compromiso del actor con el mundo en el que vive, no porque vaya a cambiarlo, sino porque tiene la obligación moral de no olvidar que la suya es una profesión humanista y, por tanto, te hace evolucionar: la opinión, la vida, el mundo". Por las magistrales lecciones de Juan Codina y otros profesores que imparten clases allí, como Carmen Machi (58) o Hugo Silva (44), Alejandra Rubio ha pagado 800 euros, según ha podido averiguar este periódico. La joven está matriculada en el curso de iniciación en el que ya lleva un mes -empezó el pasado 18 de octubre- y que terminará el próximo 20 de diciembre. Pero Alejandra puede avanzar y crecer dentro de su propia escuela. Si quisiera cursar la formación regular, que tiene una duración de tres años, tendría que abonar 340 euros de matrícula y después 340 euros al mes. El primer curso de formación regular se imparte en horario de tarde, de 16:30 a 21:30, martes, miércoles y jueves. El segundo y tercer año tienen opción de mañana o de tarde a elegir.

