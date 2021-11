Scalpers tiene el abrigo metalizado de mujer más 'girly' y llamativo de la temporada

El tejido metalizado se ha convertido en una de las grandes tendencias de la temporada. Una moda que no suele pasar desapercibida, gracias al efecto llamativo que consiguen sus piezas. Scalpers se ha sumado a ella con un espectacular abrigo de mujer, valorado en 139 euros.

La prenda en cuestión es acolchada y ha sido confeccionada en tejido técnico, desde la talla S hasta la L. Tal y como especifica la página web de la firma, tanto sus elementos principales como el forro son de nylon, mientras que el relleno es de poliéster. En cuanto al diseño, es de corte regular fit y cuello subido. Incluye un cierre con cremallera y detalles de botones en la parte frontal. Además, dos bolsillos de parche con tapeta. El abrigo no solo es llamativo por su tejido metalizado, sino también por el efecto girly que genera su color rosa, uno de los tonos predilectos de la industria de la moda durante las últimas temporadas.

Detalles del abrigo metalizado de Scalpers. Scalpers

Con el fin de que perdure en el armario por varios años, Scalpers aconseja lavar esta pieza a mano y evitar el uso de lejía y secadora. En caso de que se quiera recurrir a la plancha, sugiere una temperatura baja de no más de 100 grados.

Además de sus elementos trendy, esta prenda se convierte en un must por su versatilidad. Puede lucirse tanto de día como de noche y combinarse con un sinfín de estilismos. No obstante, es ideal completarlo con looks formados por piezas básicas, ya que el abrigo en sí mismo es llamativo y aporta un toque diferente y original a cualquier outfit. Lo correcto es que contraste con el resto de la vestimenta y se consiga un perfecto balance entre equilibrio y proporción.

El abrigo destaca por su color rosa y su tejido metalizado. Scalpers

El abrigo acolchado metalizado de Scalpers es un complemento perfecto para llevar durante los meses de frío, que además de proteger de las bajas temperaturas de la época, eleva y rejuvenece cualquier apuesta de otoño-invierno. También se concibe como una pieza original, poco común en el mercado sobre todo por su color, que se desmarca de las típicas tonalidades de las prendas metalizadas: negro, gris, verde... De ahí la buena acogida que ha tenido por parte de las clientas de la marca.

Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, el abrigo acolchado metalizado de Scalpers ya se ha agotado en algunas de sus tallas. Sin embargo, quienes estén interesados en comprarlos y puedan esperar por su reposición, pueden dejar sus datos en la página web de la firma para obtener una notificación en cuanto vuelvan a estar disponibles.

