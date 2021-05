La enfermedad de Hugo Silva que le impide dormir del tirón

La vorágine informativa que ha desatado la campaña electoral en la Comunidad de Madrid ha servido, entre otras cosas, para volver a poner de actualidad un refrán: "Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer". Sin entrar en las ya famosas declaraciones de Beatriz Fanjul (29 años) ni en valoraciones de calidad audiovisual, Antena 3 ha tirado de historia reciente para tratar de dar un impulso a las audiencias del prime time de los lunes, recuperando la serie Los hombres de Paco. ¡Ay, la nostalgia!

La moda del reciclaje ha entrado en la cadena de Atresmedia con nuevos episodios de una producción que en la década pasada arrasó en la batalla del share. Habrá que ver si, en la era de Netflix y otras plataformas, ese tirón sigue vigente. Será, como siempre, el juicio de la audiencia el que dicte sentencia.

Lo que sí es incuestionable es que el amor (casi) imposible que vivieron en la ficción Michelle Jenner (34) y Hugo Silva (43) encandiló a más de uno ante la pequeña pantalla. Quiénes mejor que ellos dos para ejercer como gancho de cara a esta nueva aventura. Por eso, en otro de los programas de éxito de Antena 3, El Hormiguero, tuvieron claro que ellos dos eran los invitados ideales para hablar de una serie que regresa a la parrilla este lunes 10 de mayo (22:45 horas).

Hugo Silva y Michelle Jenner durante la entrevista en 'El Hormiguero'.

Como sucede con otras entrevistas, Pablo Motos (55) aprovechó el halo de complicidad que genera en el plató para abordar otras cuestiones que exceden el terreno profesional. Jenner y Silva no fueron una excepción. De hecho, este último reveló un aspecto íntimo que hasta ahora era prácticamente desconocido.

La confesión

"¿Has sufrido una cosa que se llama duermevela?", planteó el presentador al propio Hugo Silva, quien respondió de forma afirmativa: "Sí, ahora ya menos, pero lo he sufrido toda la vida". Acto seguido, el actor madrileño detallaba que "no es que sufra el duermevela, ya que es un estado por el que pasamos todos cuando dormimos, sí que me ha pasado, a lo largo de mi vida, que me he quedado a medio camino del sueño".

Aunque es un problema con el que, como él mismo explicó, se podían sentir identificados algunos telespectadores, el actor se encargó de aportar un poco más de información al respecto: "Visualizo perfectamente la habitación en la que estoy y, aunque en realidad estoy dormido y tengo los ojos cerrados, creo que los tengo abiertos. El problema es que, como realmente estás soñando, se mezcla un plano con el otro y empiezas a ver sombras y cosas en tu habitación que no corresponden".





Hugo Silva no lo confirmó, pero esos síntomas se corresponden con un problema denominado disomnia, una alteración del sueño que implica la dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido. Aunque a simple vista podría ser un problema considerado un tanto menor, lo cierto es que, convertido en un asunto crónico, puede pasar una severa factura a nivel de salud física y psicológica.

Entre las causas, que son de lo más variado, los expertos coinciden en señalar algunos aspectos nocivos: el estrés, alterar horarios y rutinas de sueño, malos hábitos alimenticios, consumo excesivo de alcohol, cafeína o tabaco y la exposición a las pantallas de móviles y ordenadores.

Respecto a su tratamiento, la disomnia se aborda desde dos frentes no excluyentes, es decir, que son complementarios. Por un lado, los médicos prescriben una serie de medicamentos que permitan al paciente conciliar el sueño de una forma más regular, mientras se trabaja en terapia cognitivo-conductual el origen de este problema y se modifican los posibles comportamientos que lo alimentan.

[Más información: La enfermedad de Ana Pastor que le produce deformidad en los dedos de sus manos]