Dabiz Muñoz se enfunda el vestido de mascarilla que Cristina Pedroche lució en 2020: así le queda

David Muñoz (41 años) sigue fiel a su tradición de todos los años: 'calentar' la aparición de su mujer, Cristina Pedroche (33), en las Campanadas de Antena 3. Lo hace enfundándose el traje que ella lució el año anterior. Al más puro estilo y pose de Pedroche, Muñoz se ha probado el vestido de mascarilla brillante que lució su mujer en 2020, y ha posteado un mensaje acompañando a la singular imagen.

"Lo muchísimo que me gusta a mí un vestido brilli brilli se dice poco. Cada año @cristipedroche me lo pone más difícil... ¡y yo a ella!. Veremos si mañana es capaz de superar esta sensualidad, este glamour, esta clase, esta finura y este rasé estratosférico", han sido las palabras que ha utilizado el chef en su perfil de Instagram, imprimiéndoles un guiño al diseñador Josie (40) con su expresión favorita, rasé.

Cabe recordar que Pedroche lució un vestido, en el pandémico Fin de Año de 2020, de brillantes interior con forma de mascarilla. La espectacular creación llevaba la firma de Pedro del Hierro, confeccionado por Nacho Aguayo, director creativo de la prestigiosa marca. Este micro vestido joya fue realizado con 16.308 cristales bordados a mano sobre una única pieza, que pretendía llevar luz a todas las casas esta noche, y así comenzar el 2021 con la ilusión de los nuevos proyectos.

En poco menos de una hora, la publicación se ha llenado de reacciones, alcanzando los 50.000 'me gusta' y los más de 500 comentarios. Las reacciones a la tradicional prueba de Muñoz no se han hecho esperar. Rostros conocidos como Miguel Ángel Silvestre (39), Luis Fonsi (43) o Miki Nadal (54) se han rendido a su provocación: "Me encanta", "Bravo", "¡Madre mía! Y luego hablabas de mis platos. Tú sí que me estás haciendo pasar malos ratos…", "Eso sí son piernas", "Estás divino", "Ojalá que esta sea una de las últimas imágenes del año".

Dabiz Muñoz hizo lo propio en diciembre de 2020, con la armadura dorada que lució Pedroche en 2019. "Un año más, como ya es tradición, Marido demostrando que está más bueno que yo", expresó en Instagram la presentadora vallecana. Y así, año tras año, desde 2014.

2021, un buen año para Muñoz

Dabiz se encuentra en el mejor momento de su carrera. El pasado mes de septiembre, en una gala celebrada en Ámsterdam, consiguió el primer puesto en los Top Best Chef Awards 2021, convirtiéndose en el "mejor cocinero del mundo". Un reconocimiento que, según él mismo expresó, le fue concedido después de muchos años de "creatividad, dedicación y trabajo duro".

Tras el triunfo de DiverXO y StreetXO, el cocinero ideó una propuesta de cocina de autor a domicilio que, un año después es un total éxito. Ahora, este proyecto ofrece nuevas experiencias a sus clientes con food trucks instalados en Madrid y Barcelona. Se trata de una oferta de hamburguesas originales, de las que ha presumido Pedroche en sus redes sociales. Y es que la orgullosa esposa del chef se ha convertido en su gran apoyo y aliada. Gracias a ella, de hecho, debe parte de su éxito. Sobre todo, en lo que se refiere a redes sociales.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en una imagen de archivo. Gtres

Tal y como comprobó EL ESPAÑOL hace unas semanas, a través de los resultados que arrojó la herramienta Social Blade, tanto las redes sociales de Dabiz Muñoz como la de los restaurantes que gestiona, incrementan sus números de seguidores cada vez que Cristina Pedroche promociona sus productos. Tras subir una publicación a su perfil de Instagram, donde aseguraba que la hamburguesa de GoXO es "algo extremo", la red social del restaurante consiguió su mayor pico de followers del mes. El chef, consciente del gran apoyo que ha recibido de su mujer, suele manifestar públicamente lo agradecido que está con ella. Así quedó visible hace unas semanas, cuando dejó el siguiente comentario junto a una fotografía colgada por Cristina Pedroche después de Muñoz se convirtiese en el mejor cocinero del mundo: "Tú me has enseñado todo. Tú me haces mejor persona y mejor cocinero. La presentadora, por su parte, se refería a él como "el número uno en todo lo demás". Además, se deshacía en halagos y le expresaba: "Muy orgullosa de ti y del camino que eliges para ser mejor persona".

