Confirmado por la ley: el banco está obligado a reducir el pago mensual de tu hipoteca durante cinco años

Las claves

Las claves Generado con IA El banco está obligado por ley a reducir el pago mensual de la hipoteca durante cinco años si el cliente cumple ciertos requisitos de vulnerabilidad. El Código de Buenas Prácticas permite medidas como la carencia parcial, la ampliación del plazo hasta 40 años y la reducción del interés a Euríbor menos 0,10% por cinco años. Existen dos Códigos de Buenas Prácticas: uno de 2012 para familias vulnerables y otro de 2022 para familias de clase media, ambos regulados y supervisados por organismos oficiales. Para acceder a estas ayudas, la hipoteca debe ser sobre vivienda habitual y cumplir requisitos específicos de ingresos y porcentaje de cuota sobre los ingresos familiares.

Son alrededor de cuatro millones de familias las que tienen contratada una hipoteca variable en España. Familias que están viendo cómo el Euríbor ha cambiado su tendencia a la baja para volver a subir. Y eso se traduce en cuotas más caras cada mes.

No cumplir con el banco conlleva sanciones como la aplicación de intereses moratorios, la inclusión en ficheros de impagos como Asnef o, si la demora se prolonga, incluso el embargo de la vivienda.

“Si la situación económica del hipotecado es muy mala, y cumple los requisitos legales para ser considerado vulnerable, este puede acogerse al Código de Buenas Prácticas”, afirman desde el comparador hipotecario HelpMyCash.

Código de Buenas Prácticas

El Código de Buenas Prácticas (CBP), según definen en el comparador financiero, es “un paquete de medidas que permite reducir la mensualidad durante cinco años”.

Y añaden: “En este caso, el banco está obligado a aplicar una carencia parcial, a alargar el plazo hasta un máximo de 40 años y a reducir el interés a Euríbor menos 0,10% durante un lustro”.

Por lo tanto, hablamos de una serie de ayudas a las que los ciudadanos pueden acceder si cumplen determinados requisitos. La mayoría de los bancos están adheridos al mismo y deben aplicarlo obligatoriamente si se cumplen las condiciones.

Antes de entrar en detalle sobre cuáles son, hay que indicar que hay dos CBP: uno, de 2012, dirigido a familias vulnerables sin recursos; y, otro, de 2022, para familias de clase media.

Lo que tienen en común es que están regulados por el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Fue reformado y ampliado en noviembre de 2022.

Están supervisados por el Ministerio de Economía, la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Requisitos

Para acogerse al CBP de 2012, es necesario que la hipoteca sea de la vivienda habitual, que se gane en torno a tres veces el Iprem, y que la cuota se coma más de la mitad de los ingresos.

También que el valor de compra de la residencia no supere los 300.000 euros y que la cuota hipotecaria representa más del 50% de los ingresos netos familiares mensuales, entre otras condiciones.

Para acogerse al CBP de 2022, entre otros requisitos, los ingresos de la familia no deben pasar de 4,5-6,5 veces el Iprem, la cuota no debe superar el 30% de lo que entra en casa, y la vivienda no puede haber sido contratada después del 31 de diciembre de 2022.