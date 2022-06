Nuevo reto viral: cuál de los tres hombres sentados espera a su cita?

Los retos visuales son una opción de entretenimiento ideal para poder pasar un buen momento cuando tenemos tiempo libre, llegando a convertirse algunos de ellos en acertijos virales. La semana pasada publicamos el test del '¿Ves al hombre de frente o de perfil?', un test visual que te dirá aspectos de tu personalidad o el de '¿Cuál es el error en la imagen?', un reto visual que ni el 2% de usuarios logró responder. En este caso te pondremos a prueba para que puedas ver cómo de agudos tienes tus sentidos y tu lógica a la hora de poder determinar cuál de los tres hombres sentados están esperando a su cita.

Este es el acertijo visual del momento, una forma de estimular la mente y la lógica, pero también para desarrollar y evaluar tu habilidad visual. De esta manera, te podrás poner a prueba y poder saber si eres capaz de resolver el reto que tienes por delante.

En este caso nos encontramos con una escena con tres personas vestidas de diferentes maneras y cada uno de ellos haciendo algo diferente en una mesa de una cafetería. Solo uno de ellos está esperando a una persona.

No debes dejar llevarte por el primer pensamiento que te venga a la cabeza, sino tratar de prestar atención a cada uno de los detalles para así poder determinar cuál de los hombres de la imagen espera a su cita, y por qué. Para poder encontrar la solución final tendrás que concentrarte y mostrar toda tu lógica y pensamiento.

En el caso de que aciertes con la solución del acertijo visual podrás entender la forma en la que el razonamiento influye sobre tu cerebro. Un problema habitual en relación a este tipo de retos y acertijos visuales es que pueden llegar a ser de una gran complejidad para algunos, pero también pueden llegar a ser realmente útiles para el desarrollo de nuestras habilidades e incluso hacer que nuestro cerebro llegue a pensar con mayor detenimiento antes de llegar a una conclusión final que pueda ser equivocada.

Pista para resolver el acertijo

Si quieres alguna pista para encontrar la solución al acertijo visual del momento, te recomendamos fijarte en los objetos que tienen en sus manos, ya que de esta manera te será más sencillo poder dar solución a las dudas que puedas tener a la hora de solucionar el acertijo.

Si a pesar de tenerlo en cuenta no has conseguido llegar a la solución final o tienes dudas con respecto a si tu solución es la correcta, más abajo te damos la solución y su explicación correspondiente. De esta manera, podrás comprobar si tu razonamiento con respecto al acertijo visual ha sido o no el correcto.

Solución al acertijo visual

Si no has sido capaz de encontrar la solución final del acertijo visual o simplemente has llegado a una conclusión, pero no sabes si es la acertada, te damos la solución para que puedas hacer tu comprobación.

Debes saber que es el hombre del medio el que está esperando a su cita, ya que, si te fijas, lleva consigo un regalo que a buen seguro es para dar a esa persona a la que espera. Si prestas atención a la imagen, y aunque esta en ligero segundo plano con respecto a otros objetos, el hombre que está tomando un café junto a su teléfono móvil, tiene una caja de regalo encima de la mesa.

De esta manera, en este caso estamos ante un acertijo visual que más allá de la capacidad para razonar, también se debe desarrollar la capacidad para fijarse en lo que aprecia nuestra vista, y como no, la habilidad para poder interpretarlo de la manera correcta.

¿Qué es un acertijo visual y de que tratan los retos visuales?

Un acertijo visual se trata de un ejercicio que sirve para poner a prueba las habilidades cognitivas a la hora de llevar a cabo una tarea. No obstante, hay que tener presente que cualquiera de las actividades que realizamos en nuestro día a día requieren del uso de nuestras funciones cerebrales, y esto hace que millones de conexiones neuronales que se encuentran debidamente distribuidas por los lóbulos cerebrales, nos permitan movernos de la manera adecuada con aquello que nos rodea, así como efectuar el correspondiente procesamiento de información por diferentes medios y canales.

Aunque para muchos pueda ser una actividad del pasado, la realidad es que hoy en día aún se sigue recurriendo con frecuencia a este tipo de retos visuales, que en algunos casos incluso llegan a convertirse en virales, como es el caso que nos ocupa. Estos son contenidos que nos ayudan a ponernos a prueba al mismo tiempo que hacen que podamos combatir el aburrimiento en nuestros tiempos libres.

Así, se puede apreciar la llegada de nuevos retos visuales, que en muchas ocasiones consisten en tratar de encontrar el error en la imagen, hallar las diferencias entre dos imágenes o responder a una cuestión tras observar la imagen, como en este acertijo de los tres hombres que podrían estar esperando a una cita.

Todos ellos funcionan de una manera similar, mostrando unas instrucciones y estando acompañados de una imagen e incluso una pista, para que pueda resultar más sencillo hayas la solución final.

Los beneficios de los acertijos visuales

El afrontar un acertijo visual, que cada vez se han vuelto más virales en las redes sociales, tiene diferentes beneficios, y es que consiguen poner a prueba nuestra visión y reflejos, así como estimular nuestra creatividad, al tiempo que mejoran nuestra concentración y memorización.

La clave para poder resolver los retos visuales se encuentra en la observación de la ilustración de forma detenida y de ser capaces de concentrarse y evitar cualquier posible distracción. Por supuesto, también es necesario el razonamiento y la intuición para encontrar la solución final.

¿Hay más retos que se han hecho virales?

Internet y las redes sociales están llenos de acertijos visuales que se han hecho virales, por lo que si quieres pasar un buen rato resolviendo acertijos, también te podrían interesar estos enigmas:

Sigue los temas que te interesan