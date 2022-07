Acertijo visual: ¿Ves a los dos gatos escondidos en la foto de la familia del Siglo XIX?

Los acertijos visuales se han puesto de moda en la actualidad, pues ofrecen un momento de ocio y diversión a la vez que nos ayudan a mejorar nuestra visión y capacidad de concentración. La semana pasada publicamos el test de '¿Eres capaz de ver el triángulo escondido entre los círculos en sólo 7 segundos?' o el de '¿Cuántos puntos ves en la imagen?'. Hoy te traemos un test visual con el que poner al límite tus sentidos.

En este caso, queremos mostrarte un nuevo acertijo viral. Te animamos a que intentes solucionarlo lo más rápido posible.

¿Qué es un reto viral y por qué es importante solucionarlos?

Un reto viral es una forma de entretenimiento en la que debemos encontrar un animal, persona u objeto dentro de una fotografía. Y, debe hacerse dentro de un tiempo determinado para que este se pueda marcar como completado. Si tardamos horas o días, no se puede decir que hayamos superado esta prueba, es lógico ¿no?

Lo bueno de estos retos es que puedes hacerlos con amigos y ver quién es el más rápido a la hora de solucionarlo. Como hemos dicho, una forma de entretenimiento que está dejando fuera de juego a las más tradicionales, pues es accesible desde cualquier sitio y desde cualquier dispositivo móvil; los podremos llevar siempre con nosotros y solucionarlos cuando mejor nos vaya.

¿Qué buscar en el acertijo?

En este acertijo deberás buscar los gatos que hay escondidos dentro de la foto de familia del S.XIX. ¿Serás capaz de conseguirlo? Ten en cuenta que debes hacerlo en el menor tiempo posible para que lo puedas dar como válido. ¿Serás capaz de ello?

Solución al reto viral

Como puedes ver, los dos gatos escondidos en la foto se encuentran encima de la mujer y bajo los pies del hombre.

Si te ha costado encontrarlos, debemos decirte que es normal y que no vas a ser el único. El diseño gráfico de la fotografía se ha hecho teniendo en cuenta la necesidad de esconder a estos animales, por lo que muy fácil no lo hemos puesto. Y es que, de otro modo, ya no sería un reto, ¿verdad?

Y, si eres de los que los ha encontrado rápidamente, te felicitamos. No era uno de los retos más fáciles, por lo que podemos decir que tu capacidad visual está en su máximo apogeo. Y, para que siga de este modo, te animamos a que hagas retos virales cada día y varios de ellos; así no solo te divertirás un poco, sino que también podrás ir mejorando tu capacidad cognitiva.

¿Dónde puedo encontrar retos virales?

Los retos virales están disponibles en una gran cantidad de sitios web, por lo que, haciendo una simple búsqueda, podremos encontrar una gran cantidad de páginas con muchos de ellos. Todos tienen una dinámica similar, por lo que solo deberemos leer las pequeñas instrucciones y empezar a rebanarnos la cabeza para solucionarlo cuanto antes.

Lo cierto es que, si nos gusta solucionar este tipo de retos, debemos buscar aquellos sitios en los que los publican diariamente. No es lo mismo encontrar una web con varios de ellas, que contar con un sitio en el que se vayan publicando nuevos retos diariamente. O, incluso, varios retos al día. Todo irá en función de cuanto nos gusten estos retos y del tiempo que tengamos para dedicarnos a ellos.

¿Cómo se hace un reto viral?

Hacer un reto viral no es tarea simple, pues se debe saber ocultar muy bien los objetos dentro de las imágenes. Por ello, es necesario usar un programa de creación y edición de fotografías, así como saber manejar los colores y los contrastes para despistar a los participantes. Además, no está de más tener conocimientos sobre cómo actúa el ojo humano. De este modo, se pueden predecir los movimientos de estos de acuerdo con los colores más llamativos de la imagen, las sombras y demás elementos. Por este motivo, se puede decir que son necesarios conocimientos muy variados para realizarlos, por lo que no cualquiera puede ponerse a crear retos virales.

¿Cómo se hace un acertijo? Para hacer un acertijo, lo más importante es escoger bien las palabras que se van a emplear. Por ello, debes recitarlo varias veces durante su creación para asegurarte de que no usas palabras demasiado elaboradas o conceptos muy abstractos.

¿Es lo mismo un acertijo y una adivinanza?

Lo cierto es que no son lo mismo. Pese a plantear dudas que se deben solucionar, el entretenimiento en sí no es igual.

Por un lado, en los acertijos, son juegos de lógica donde la solución solo se encuentra mediante el uso de la razón y de la intuición. Por ende, este tipo de entretenimiento no depende del conocimiento previo, lo que sí pasa con las adivinanzas, cuyas respuestas serán siempre las mismas.

Por otro lado, las adivinanzas permiten aprender palabras nuevas, ya que describen un objeto, persona o imagen con palabras fuera de lo común para que sea más complicado encontrar la respuesta.

Ya sea un reto viral, un acertijo o una adivinanza, cualquier sistema de entretenimiento nos permite disfrutar del tiempo libre que tenemos, a la vez que mejora nuestras capacidades, ya sean cognitivas o visuales. Por ello, realizar este tipo de juegos es de lo más recomendable si queremos ejercitar la mente para que esta esté siempre sana y funcionando.

Además, las adivinanzas suelen estar más dirigidas a un público infantil, mientras que los retos virales ya son más para adultos. Como hemos dicho, los retos virales requieren de razonamiento y de intuición, habilidades que aún no se han desarrollado en el público infantil.

